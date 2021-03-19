  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Karadeniz'de sıcak temas! Rusya ABD gemisini yakın takibe aldı
Dünya

Karadeniz'de sıcak temas! Rusya ABD gemisini yakın takibe aldı

Karadeniz sularına açılan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi "USS Monterey", Rusya tarafından yakın takibe alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 23:42:00 -
Karadeniz'de sıcak temas! Rusya ABD gemisini yakın takibe aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz sularına giriş yapan ABD’ye ait savaş gemisinin yakın takibe alındığını açıkladı.

ABD'ye ait savaş gemisi Karadeniz'e açıldı

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 61 borda numaralı Kruvazör tipi savaş gemisi "USS Monterey", akşam saatlerinde İstanbul Boğazı’ndan geçmesinin ardından Karadeniz sularına açıldı. ABD’nin, Karadeniz’deki unsurlarından her defasında rahatsız olduğunu dile getirerek tepki gösteren Rusya’dan ise savaş gemisine ilişkin açıklama geldi.

Rusya ABD gemisini yakın temasa aldı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz sularına giren geminin yakın takibe alındığı kaydedildi. Açıklamada, “Rusya Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 19 Mart 2021’de Karadeniz sularına giren ABD Donanması’na ait USS Monterey kruvazörünü yakın takibe aldı” denildi.

Geçtiğimiz yıl 25 Ocak tarihinde ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook, yine Karadeniz’e girmişti. Bunun üzerine Rus Hava Kuvvetleri’ne ait SU-30 ve SU-24 tipi savaş uçakları, ABD gemisinin her hareketini yakından takip ederek geminin yakınından alçak uçuşlar yapmıştı.

Putin'den sürpriz 'Biden' açıklaması" target="_blank">
Putin'den sürpriz 'Biden' açıklaması
Putin'den sürpriz 'Biden' açıklaması

Dünya

Putin'den sürpriz 'Biden' açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad vuruldu
Dünya

Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad vuruldu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco şirketinin 6 İHA ile tam isabetle vurduklarını açıklad..
Alman Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Spor

Alman Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Almanya A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Jason Statham'dan Türkiye paylaşımı
Dünya

Jason Statham'dan Türkiye paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde film çekimleri için Antalya'ya Jason Statham, ülkeden ayrılmasına rağmen Türkiye paylaşımlarına devam ediyor...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay