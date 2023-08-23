  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Karadeniz'de sıcak saatler! Rusya ABD askeri botunu vurdu
Dünya

Karadeniz'de sıcak saatler! Rusya ABD askeri botunu vurdu

Yeniakit Publisher
2023-08-23 08:13:00 -

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki Yılan Adası'nın doğusunda Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı sürat teknesinin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgi verildi.

Karadeniz'de Ukraynalı askerleri taşıyan bir sürat teknesine operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Rus ordusuna ait savaş uçağı, Yılan Adası'nın doğusunda Ukraynalı çıkarma timini taşıyan ABD yapımı Willard Sea Force sürat teknesini imha etti." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Ay macerasında sorun çıktı
Rusya'nın Ay macerasında sorun çıktı

Teknoloji

Rusya'nın Ay macerasında sorun çıktı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

KKTC'yi kınamaya kalktılar! Rusya engel oldu
KKTC'yi kınamaya kalktılar! Rusya engel oldu

Gündem

KKTC'yi kınamaya kalktılar! Rusya engel oldu

Rusya'dan Hafter hamlesi
Rusya'dan Hafter hamlesi

Dünya

Rusya'dan Hafter hamlesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

543

oley harika artık dünya savaşı olmasını istiyorum
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23