Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rusya'dan Ukrayna’daki limana giden kargo gemisine uyarı atışı
Rusya, Karadeniz’de Ukrayna limanına doğru ilerleyen bir kargo gemisine uyarı atışı gerçekleştirdi. Rus savunma bakanlığı, gemi dur çağrısına uymadığı için atışın gerçekleştirildiğini açıkladı.
Palau bandıralı bir kargo gemisi, Ukrayna’nın İzmail limanına doğru ilerlerken Rus donanmasının uyarı ateşine maruz kaldı.
Rus Savunma Bakanlığı, geminin ne taşıdığını incelemek için dur çağrısında bulunduğunu ancak kaptanın çağrılara yanıt vermediğini söyledi.
Kargo gemisini zorla durdurmak için uyarı ateşi açıldığı belirtildi.
Helikopterler aracılığıyla iniş yapan Rus askerleri, incelemelerinin ardından geminin rotasında devam etmesine izin verdiklerini açıkladı.
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