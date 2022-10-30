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Ekonomi Karadeniz’de palamut bolluğu
Ekonomi

Karadeniz’de palamut bolluğu

Karadeniz’de bu sezon yaşanan palamut bolluğu, balıkçıların ve tüketicilerin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 13:02:00 -
Karadeniz’de palamut bolluğu

Kastamonu’nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana’dan gece denize açılan balıkçıların serdiği ağlar, binlerce palamutla doldu. Güçlükle denizden toplanan ağlardaki palamutlar, barınaklarına dönen balıkçılar tarafından uzun süren çalışmanın ardından ayıklanarak tezgahlara ulaştırılmak üzere toptancılara verildi. Son iki günde 5 bin civarında palamutla Abana Balıkçı Barınağı’na dönen balıkçı Sadi Güzelaydın, “Karadeniz’den bu sezon adeta palamut fışkırdığını” söyledi. Güzelaydın, “Palamudu çok özledik, çok bekledik ve sonunda Abana’da da yaptığımız avcılıkla yüzümüz güldü. Bir önceki akşam 4 bin palamut almıştık, bu gece de bin civarında aldık. Allah herkese daha çok versin” ifadesini kullandı.

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