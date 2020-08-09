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Aktüel

Karadeniz'de oltalara takılan palamutlar balıkçıları umutlandırdı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:18:53 -
Karadeniz'de oltalara takılan palamutlar balıkçıları umutlandırdı

SİNOP (AA) - Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak yeni balık avı sezonu öncesi Sinop'ta amatör balıkçıların oltalarına takılan palamutlar balıkçıları umutlandırdı.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, palamutların oltalara takılmasının güzel bir sezonun habercisi olduğunu söyledi.

Geçen sezon palamudun çok az miktarda avlandığını anımsatan Tuncer, "İnşallah bu sezon çok güzel bir palamut avcılığı yapacağız." dedi.

Tuncer, oltalara takılan balıkların ortalama 100 gram ağırlığında olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Palamudun kendisini bu kadar erken göstermesi av sezonu öncesi bizleri mutlu etmiştir. Çünkü, oltalara palamut takıldığına göre, bölgemizde popülasyonu söz konusudur. Geçen sene maalesef bu belirtiler olmamış ve sonuçta avcılık çok kısır geçmişti. Bu sene ise tam tersi bir bolluk bekliyoruz."

Tuncer, balıkçılara da palamudun erken avlanmaması konusunda uyarıda bulundu.

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