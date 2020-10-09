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Ekonomi Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezerviyle ilgili heyecanlandıran iddia
Ekonomi

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezerviyle ilgili heyecanlandıran iddia

Bloomberg ajansı, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlandığını iddia etti. Yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanmasının planlandığı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:48:00 - 2020-10-09 18:06:00
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezerviyle ilgili heyecanlandıran iddia

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz sahasındaki rezerv miktarına yönelik tahminini yukarı yönlü revize etmeyi beklediği ileri sürüldü. Bloomberg ajansının haberine göre yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanması planlanıyor.

Keşif 21 Ağustos'ta açıklanmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada cuma günü büyük bir müjde vereceklerini duyurmuş, 21 Ağustos'ta da "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda'' demişti.

Erdoğan, bulguların daha büyük rezervlerin habercisi olduğunu aktarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmayı hedeflediklerini kaydetmişti.

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