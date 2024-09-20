Karadeniz’de hortum paniği
Sinop açıklarında sabah saatlerinde kuvvetli ve gök gürültülü yağış etkili oldu. Yağış sırasında denizde aynı anda 2 hortum oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sinop Akliman açıklarında etkili olan sağanak yağışla beraber denizde aynı anda 2 hortum meydana geldi.
O anlar ise kameralara yansırken görülen hortum vatandaşları korkuttu.
Vatandaşlar tarafından cep telefonları kamerasıyla kaydedilen hortum, herhangi bir maddi hasara yol açmadan ve karaya ulaşmadan kayboldu.