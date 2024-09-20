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Yerel Karadeniz’de hortum paniği
Yerel

Karadeniz’de hortum paniği

Yeniakit Publisher
2024-09-20 11:59:00 -

Sinop açıklarında sabah saatlerinde kuvvetli ve gök gürültülü yağış etkili oldu. Yağış sırasında denizde aynı anda 2 hortum oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sinop Akliman açıklarında etkili olan sağanak yağışla beraber denizde aynı anda 2 hortum meydana geldi.

O anlar ise kameralara yansırken görülen hortum vatandaşları korkuttu.

Vatandaşlar tarafından cep telefonları kamerasıyla kaydedilen hortum, herhangi bir maddi hasara yol açmadan ve karaya ulaşmadan kayboldu.

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