Karadeniz'de bulunan doğalgazın değeri belli oldu

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin değerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türkiye’nin bulduğu doğalgaz rezervinin potansiyel değerinin 80 milyar dolar olduğunu söyleyerek ‘Bu keşif dışa bağımlılığı azaltacak’ dedi.

Karadeniz’deki keşfin dış devletlerle yapılacak olan doğalgaz görüşmelerine yansıyacağını ve fiyatların düşebileceğini belirtti.

Birol, doğalgazın üretime geçmesi için yaklaşık 6 milyar dolarlık bir yatırımın gerekli olduğunu söyleyerek sistemin kurulumunun 2-3 yıla tamamlanabileceğini kaydetti.

Doğalgaz keşfinin koronavirüs sürecinden sonra ortaya çıkmasının Türkiye’nin elini güçlendiren bir durum olduğunu söyleyen Birol, ‘Mühendislik servisi veren şirketler şu anda binlerce işçiyi işten çıkardı çünkü bu alanda herhangi bir yatırım şu anlık yok. Bu yüzden Türkiye’nin bundan sonraki süreçte yabancı şirketlerle iş birliği yapması durumunda da eli çok daha güçlü olacak’ dedi.