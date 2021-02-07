Karadeniz'de bir köy karantinaya alındı!

Piraziz’de artan vakalar nedeniyle bir köy karantinaya alındı. Edinilen bilgiye göre pozitif vakaların artış göstermesi nedeniyle Piraziz Kaymakamlığı tarafından Nefsipiraziz Köyü Yazıköy Mevkii’nde 5 Şubat 2021 tarihinden itibaren karantina uygulandığı öğrenildi.

Piraziz Kaymakamı Furkan Başar, “Nefsipiraziz Köyü Yazıköy Mevkii’nde 05/02/21 tarihinden itibaren başladı. İnşallah ilçemiz ve ülkemiz için son karantina uygulaması olur. Sağlıklı günlerde tekrar hep birlikte oluruz” ifadelerini kullandı.