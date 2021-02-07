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Yerel Karadeniz'de bir köy karantinaya alındı!
Yerel

Karadeniz'de bir köy karantinaya alındı!

Karadeniz'de Giresun'a bağlı ilçelerden Piraziz'in Nefs-i Piraziz köyü karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 15:37:00 -
Karadeniz'de bir köy karantinaya alındı!

Piraziz’de artan vakalar nedeniyle bir köy karantinaya alındı. Edinilen bilgiye göre pozitif vakaların artış göstermesi nedeniyle Piraziz Kaymakamlığı tarafından Nefsipiraziz Köyü Yazıköy Mevkii’nde 5 Şubat 2021 tarihinden itibaren karantina uygulandığı öğrenildi.

Piraziz Kaymakamı Furkan Başar, “Nefsipiraziz Köyü Yazıköy Mevkii’nde 05/02/21 tarihinden itibaren başladı. İnşallah ilçemiz ve ülkemiz için son karantina uygulaması olur. Sağlıklı günlerde tekrar hep birlikte oluruz” ifadelerini kullandı.

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