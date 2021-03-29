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Dünya Karadeniz'de beklenen oldu! Füzeleri ateşlediler
Dünya

Karadeniz'de beklenen oldu! Füzeleri ateşlediler

Rus Donanması'nın Karadeniz'de bulunan iki savaş gemisi, OSA-M karadan havaya füze fırlatarak tatbikat gereği düşman hedeflerini vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 14:33:00 -
Karadeniz'de beklenen oldu! Füzeleri ateşlediler

Rusya Donanması Karadeniz Filosu'na bağlı iki savaş gemisi, 4 adet OSA-M karadan havaya füze fırlatarak yapay düşman hedefleri vurdu.

Hedefe iki gemiden toplam dört füzenin ateşlendiği belirtildi.

Karadeniz Filosu basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, küçük denizaltı karşıtı savaş gemileri Suzdalets ve Kasimov'un mürettebatı, kıyı savunma füze sisteminin muharebe ekibiyle ortaklaşa düzenlenen tatbikatlar sırasında, Karadeniz üzerinde yapay düşman füzelerini vurma pratiği yaptılar.

Açıklamada, "Denizde eğitim manevraları gerçekleştirilirken, küçük denizaltı karşıtı savaş gemileri Suzdalets ve Kasimov'un füze ve topçu muharebe birimlerinin personeli, muharebe ekibi tarafından hayali bir düşmana ateşlenen Progress füzesi ile simüle edilen bir hava hedefini tespit edip kilitlendi. İmha menzilinde, küçük denizaltı karşıtı savaş gemilerinden Osa-M karadan havaya füze sistemleri ateşlenerek, hedefler vuruldu.' ifadelerine yer verildi.

Füze atışlarının yapıldığı Karadeniz deniz alanı bölümü, güvenliği sağlamak için sevkiyata kapatıldı. Basın ofisi, Karadeniz Filosunun 15'in üzerinde savaş gemisi ve destek gemileriyle, bölgeyi nakliye gemilerine kapatma görevlerini üstlendiğini söyledi.

star.com.tr

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