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Aktüel Karadeniz'de balıkçılar ağları "hamsi" için onarıyor
Aktüel

Karadeniz'de balıkçılar ağları "hamsi" için onarıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:35:26 -
Karadeniz'de balıkçılar ağları "hamsi" için onarıyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta balıkçılar teknelerinin bakımının yanı sıra yıpranan ağlarının onarımını yapıyor.

Av sezonunun yoğun geçtiği bölgede balıkçılar, hamsi avına çıkmadan önce yırtılan ağları onarıyor.

Teknelerini Karadeniz'in azgın sularına hazır hale getiren balıkçılar, denizde olmadıkları zamanı yine ava hazırlık yaparak geçiriyor.

Kentte yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Burhan Sağlam, AA muhabirine, av dışında boş zamanlarını tekne ve ağlarını onararak değerlendirdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışma tempolarının değiştiğini belirten Sağlam, salgınla mücadele kapsamında alınan kurallara uyduklarını vurguladı.

Sağlam, salgın öncesi daha yoğun çalıştıklarını ifade ederek, "Cumartesi ve pazar günleri çalışmıyoruz, teknenin bakım, onarım işleriyle uğraşıyoruz." dedi.

Salgın nedeniyle balığa rağbetin bir miktar azaldığını ifade eden Sağlam, "Salgın öncesinde tutulan balığın balık halinde toptan olarak her zaman müşterisi, alıcısı vardı. Şimdi pek alıcı olmayınca biz de tutulan balığı satamıyoruz. Bin kasa tutacağımıza artık 500 kasa tutuyoruz. Dolayısıyla tutulan balık miktarını da yarıya düşürmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Hamsinin bu sezon bol olduğunu ancak yeterince büyümediğini ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Aralık ayı sonundan itibaren hamsinin büyümesini bekliyoruz. Palamut sezonu iyi geçti. Ancak hamsi istenilen büyüklükte değil. Dolayısıyla hamsiyi pek tutamıyoruz, bekliyoruz. Eski balıkçıların deneyimlerinden yararlanarak palamut büyüyen hamsiyi yediği için hamsi ince ve küçük kalıyor. Aralık ayından sonra tezgahlarda hamsiyi daha iri ve daha kaliteli olarak göreceğiz."

Balıkçı Mehmet Gelmez ise 37 yıldır sektörün içinde yer aldığını söyledi.

Mesleğin zorluklarını anlatan Gelmez, "Yağmur, kar demeden balıkçıların mesaisi oluyor. Balık tutuyoruz. Boş zamanda bakım onarım işleriyle uğraşıyoruz. Balıkçılara durmak yok. Balık nerede biz oradayız. Balık varsa denizdeyiz. Yoksa karada bakım, onarım, tamir işleriyle uğraşıyoruz." diye konuştu.

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