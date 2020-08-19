  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karadeniz'de 6 ildeki kamp ve karavan alanlarının tespit çalışması sürüyor
Aktüel

Karadeniz'de 6 ildeki kamp ve karavan alanlarının tespit çalışması sürüyor

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ: - "Karadeniz'de alternatif turizmin tüm kolları var"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:24:42 -
Karadeniz'de 6 ildeki kamp ve karavan alanlarının tespit çalışması sürüyor

KASTAMONU (AA) - Karadeniz'de, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğiyle 6 ilde kamp ve karavan alanları tespiti için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kastamonu, Çankırı, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük'te, kamp ve karavan alanlarının belirlenmesi için 9 Ağustos'ta başlanan çalışma 21 Ağustos'ta tamamlanacak.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ, AA muhabirine, Türkiye'de kamp ve karavan alanlarının sayısının az olduğunu söyledi.

Karavan turizmi için kamp ve karavan alanlarının olması gerektiğini belirten Özdağ, "Aldığımız bir davet bizim için çok keyifliydi. Bu kadar güzel doğa güzellikleri olan yerler için KUZKA ve BAKKA'nın bize olan teklifi çok iyi geldi. Ekibimizle Çankırı'dan başladık. Sevindik, çünkü ilgi çok fazla. Karadeniz'de alternatif turizmin tüm kolları var. Kültürel güzellikleri de var." dedi.

Karadeniz bölgesinin doğa turizmi için çok zengin bir yer olduğunu vurgulayan Özdağ, şöyle devam etti:

"Oteller olmazsa kitle turizminin olmayacağı gibi karavan turizminde de eğer kamp yerleriniz olmazsa bu turizmi yapamazsınız. Kamp yerlerinin tespit edilmesi bu çalışmamızdan sonra daha çok ivme kazanacak. Biz bilgimizi, olması gerekenleri ve karavanla yaşamı onlara aktarıyoruz. Onlar da kurumsal olarak neler yapabileceklerini çözüyorlar. İkili bir iş birliğimiz var."

BAKKA'da uzman olarak çalışan Irmak Şarkir ise kamp ve karavan turizmi için uygun görülen yerlerin saha tespit çalışmaları yapıldığını anlattı.

Çalışmayla kamp ve karavan turizmi anlamında eksikliklerin giderileceğini ifade eden Şarkir, "Pandemi dönemimde kamp ve karavan turizmi çok ihtiyaç duyulan ve rağbet gören bir turizm çeşidi oldu. Batı Karadeniz Bölgesi de sahip olduğu doğal güzellikler, milli parklar nedeniyle doğa turizmi için bir cazibe merkezi. Kamp ve doğa turizmi için uygun bir alan olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

KUZKA'da uzman olarak çalışan Mehmet Uğur da federasyon üyelerinin kamp alanlarında incelemelerde bulunduklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"KUZKA ve BAKKA olarak bizler Batı Karadeniz Bölgesi'nde macera turizminin, bisiklet turizminin, kamp ve karavan turizminin geliştirilmesi için işbirliği yürütüyoruz. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen bu çalışma bölgemizde karavan turizminin canlanmasına katkı sağlayacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı
Dünya

Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı

Çin'de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; insanların yüzde 80'i koronavirüse evlerindeyken yakalandı. Uzmanlar, koronavirüs karşı alınan..
Belarus'ta darbe tehlikesi! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Dünya

Belarus'ta darbe tehlikesi! Savaş uçakları peş peşe havalandı

Tartışmalı seçimlerin ardından büyük protestoların yaşandığı Belarus'ta savaş uçakları sınır hattında devriye uçuşlarına başladı...
Yerli otomobilin motorunun nereden alınacağı belli oldu
Otomotiv

Yerli otomobilin motorunun nereden alınacağı belli oldu

Yerli otomobilin CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin bataryasının yerli olarak Gemlik'teki fabrikada üretileceğini , moturunun ise Bosch..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı