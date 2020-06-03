Karadeniz'de 18 yaş altı çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı

SAMSUN (AA) - Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanlarında vakit geçirdi.

Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan Atakum sahilinde 18 yaş altı gençler ve çocuklar, yürüyüş yaptı. Ebeveynleri ile park ve sahil yolunda vakit geçiren çocuklar doyasıya eğlendi.

Kent merkezinde yoğunluk yaşanan oyun parklarında emniyet ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

- Kastamonu



Kastamonu'da çocuklar, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti. Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, kent merkezinden geçen çay boyunda yürüyüş yaptı, Cumhuriyet Meydanı'nda aileleriyle oynadı, bazıları da kentin sokaklarında aileleriyle yürüyüş yaptı.

Kentin sokaklarında ve parklarında yoğunluk gözlemlendi.

- Tokat

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanlarına akın etti.

Çocuklar parklarda oyunlar oynadılar. Bazı çocuklar ise yürüyüş yaptı.

- Amasya

Amasya’da kent merkezindeki meydan ve parklarda eğlenen çocuklar, aileleriyle yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

Polis ekipleri, çocukların sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda ailelerine ikazda bulundu.