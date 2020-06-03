  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karadeniz'de 18 yaş altı çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:21:45 -
Karadeniz'de 18 yaş altı çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı

SAMSUN (AA) - Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanlarında vakit geçirdi.

Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan Atakum sahilinde 18 yaş altı gençler ve çocuklar, yürüyüş yaptı. Ebeveynleri ile park ve sahil yolunda vakit geçiren çocuklar doyasıya eğlendi.

Kent merkezinde yoğunluk yaşanan oyun parklarında emniyet ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

- Kastamonu

Kastamonu'da çocuklar, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti. Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, kent merkezinden geçen çay boyunda yürüyüş yaptı, Cumhuriyet Meydanı'nda aileleriyle oynadı, bazıları da kentin sokaklarında aileleriyle yürüyüş yaptı.

Kentin sokaklarında ve parklarında yoğunluk gözlemlendi.

- Tokat

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanlarına akın etti.

Çocuklar parklarda oyunlar oynadılar. Bazı çocuklar ise yürüyüş yaptı.

- Amasya

Amasya’da kent merkezindeki meydan ve parklarda eğlenen çocuklar, aileleriyle yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

Polis ekipleri, çocukların sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda ailelerine ikazda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı