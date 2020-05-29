  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karadeniz'de 15-20 yaş grubu gençler sokağa çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:11:29 -
Karadeniz'de 15-20 yaş grubu gençler sokağa çıktı

SAMSUN (AA) - Karadeniz Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu, yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Samsun'da 15 ile 20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile Atakum Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Maske taktıkları gözlenen gençler, sahilde yürüyüş yaptı. Sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan gençler, arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirdi.

- Tokat

Tokat'ta yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu, sokağa çıktı.

15 ile 20 yaş aralığındaki gençler, parklarda vakit geçirdi ve yürüyüş yaptı.

- Sinop

Sinop'ta bir haftanın ardından 15-20 yaş grubu, yeniden sokağa çıktı.

Havanın yağışlı olması nedeniyle az sayıda gencin sokağa çıktığı kentte, polis ekipleri maske takma ve sosyal mesafe konusunda uyarılarını sürdürdü.

- Amasya

Amasya'da 15-20 yaş grubundaki gençler, üçüncü kez sokağa çıkmanın heyecanını yaşadı.

Kent merkezinde maske takarak sokağa çıkan gençler, arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüyüş yaptı.

Gençler, Şehzadeler Gezi Yolu'nda bisiklete de bindi.

- Çankırı

Çankırı'da kent merkezinde maske takarak sokağa çıkan gençler, arkadaşlarıyla buluşarak keyifli vakit geçirdi.

Polis ekipleri il genelinde maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara uyarılarda bulundu.

- Kastamonu

Kastamonu'da 15 ile 20 yaş aralığındaki gençler, bir hafta aranın ardından tekrar sokağa çıktı.

Kentte, havanın yağışlı olması nedeniyle az sayıda gencin sokağa çıktığı gözlendi.

Polis ekipleri gençlere sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

- Çorum

Çorum’da da 15-20 yaş grubundaki gençler, üçüncü kez sokağa çıkmanın heyecanını yaşadı.

Kent merkezinde maske takarak sokağa çıkan gençler, yağışlı havaya rağmen arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüyüş yaptı.

Kentte denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri de özellikle belirli bölgelerde yoğunluk oluşturan gençleri maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı