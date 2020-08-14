Karadeniz Teknik Üniversitesinde devir teslim töreni

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, görevi Prof. Dr. Süleyman Baykal'dan devraldı.

Rektörlük makamında düzenlenen törende konuşan Çuvalcı, görüş alışverişi içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Baykal'ın rektörlük görevi süresinde 15 Temmuz darbe girişimi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini anlatan Çuvalcı, "Hocamız, gerçekten problemli süreçlerden başarılı bir şekilde geçti. Kendisine sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Hocamız bildiğiniz gibi önemli bir beyin cerrahı. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyorum." dedi.

Çuvalcı, geldiği görevin sorumluluklarının bilincinde olduğuna vurgu yaparak, "Allah yar ve yardımcımız olsun. Katılımınız için teşekkürler. Önümüzdeki haftalarda basın toplantısı düzenleyerek sorularınızı alacağız." diye konuştu.

Baykal ise idari ve üniversiteyi tanıma anlamında Çuvalcı'nın değerli bir akademisyen olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu göreve Cumhurbaşkanımız tarafından layık görüldü. Bizler mutlu olduk. Bu kurumu tanıyan, bilen, idari görev anlamında tecrübesi olan ve bu gruba renk katacak, rengin ötesinde başarı getirecek kapasitede bir arkadaşımızın rektör olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah kendisini çok güzel hizmetlerde göreceğiz."

Tören sonunda Çuvalcı ve Baykal birbirlerine çiçek takdim ederek, başarı diledi.



