  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karadeniz survivor hastanede bitti

Rize’nin Taşlık köyünde oğlu Muhammet ile birlikte bilyeli tahta arabalarla kayarak şov yapan Hikmet Duysak, tahta arabadan düşerek ayağını kırdı.

2020-04-24 12:26:23 -
Karadeniz survivor hastanede bitti

Rize’nin Taşlık köyünde oğlu Muhammet ile birlikte bilyeli tahta arabalarla kayarak şov yapan Hikmet Duysak, tahta arabadan düşerek ayağını kırdı.


Televizyon programcısı Acun’a meydan okuyan ve oğluyla birlikte zorlu parkurda freni olmayan tahta arabayla kayarken yoldan çıkıp yuvarlanan Hikmet Duysak’ın ayağı iki yerden birden kırıldı. Kayarken aynı zamanda canlı yayın yapan Duysak’ın kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, oğlu Muhammet’in çığlık attığı görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı