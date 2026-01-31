  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Uraloğlu: "Elleçlenen yük miktarı 553 milyon 268 bin 303 tona ulaştı" Bir rekor da elleçlemeden Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün TÜGVA İhtisas Akademi Lansmanı'nda konuştu Bakan Fidan’dan gençlere altın gibi öğütler Bakan Yerlikaya'dan Uludağ açıklaması: Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı Rojin Kabaiş davasında Bakan Tunç'tan net mesaj! Karanlık hiçbir nokta kalmayacak Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok Kimler kimlerle beraber! Siyonist Başbakan Epstein'in müdavimi çıktı Pet şişeyi açamayan da çatalın çıkardığı sesten rahatsız olan da şikayet etti Şikayetin suyunu çıkardık Çalıp çırptığınız paralara bakın
Yerel Karadeniz semalarında göçmen kuşlar böyle dans etti
Yerel

Karadeniz semalarında göçmen kuşlar böyle dans etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Göç yolculuğu sırasında Karadeniz kıyı hattını kullanan göçmen kuşlar, Artvin’in Hopa ilçesi açıklarında sürüler halinde ve senkronize uçuşlarıyla dikkatleri üzerlerine çekti.

Artvin’in Hopa ilçesi açıklarında, göç dönemine özgü yoğun kuş hareketliliği kaydedildi. Göç yolculuğu sırasında göçmen kuşların sergilediği senkronize uçuş hareketleri, Hopa açıklarında deniz yüzeyine yakın şekilde görüntülendi.

 

Kalabalık sürüler halinde göç ediyorlar

Kalabalık sürüler halinde ilerleyen kuşların, yapılan gözlemler doğrultusunda karabataklardan oluştuğu değerlendiriliyor. Uzun boyunları ve suya yakın uçuşlarıyla dikkat çeken karabataklar; deniz kıyıları, göller ve nehir ağızları gibi sulak alanlarda yaşayan, dalarak avlanan su kuşları arasında yer alıyor. Türün özellikle kıyı bölgelerinde zaman zaman geniş gruplar halinde hareket ettiği biliniyor.

 

Kıyı boyunca yer değiştiriyorlar

Kış döneminde beslenme alanlarına yönelen göçmen kuşların, kıyı şeridi boyunca yer değiştirebildiği belirtilirken, Karadeniz kıyı hattındaki bu hareketlilikte Hopa’nın kuşlar açısından önemli bir konaklama ve beslenme noktası olduğu ifade ediliyor. Göç sırasında sergilenen bu senkronize uçuşların ise kuşların yön bulma, enerji tasarrufu ve sürü hâlinde hareket etme içgüdülerinin bir sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Yaramaz yunus özgürlüğüne kavuştu
Yaramaz yunus özgürlüğüne kavuştu

Yaşam

Yaramaz yunus özgürlüğüne kavuştu

Yaramaz keçi, sarp kayalıklarda 5 gün mahsur kaldı!
Yaramaz keçi, sarp kayalıklarda 5 gün mahsur kaldı!

Yaşam

Yaramaz keçi, sarp kayalıklarda 5 gün mahsur kaldı!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23