Karadeniz semalarında göçmen kuşlar böyle dans etti

Artvin’in Hopa ilçesi açıklarında, göç dönemine özgü yoğun kuş hareketliliği kaydedildi. Göç yolculuğu sırasında göçmen kuşların sergilediği senkronize uçuş hareketleri, Hopa açıklarında deniz yüzeyine yakın şekilde görüntülendi.

Kalabalık sürüler halinde göç ediyorlar

Kalabalık sürüler halinde ilerleyen kuşların, yapılan gözlemler doğrultusunda karabataklardan oluştuğu değerlendiriliyor. Uzun boyunları ve suya yakın uçuşlarıyla dikkat çeken karabataklar; deniz kıyıları, göller ve nehir ağızları gibi sulak alanlarda yaşayan, dalarak avlanan su kuşları arasında yer alıyor. Türün özellikle kıyı bölgelerinde zaman zaman geniş gruplar halinde hareket ettiği biliniyor.

Kıyı boyunca yer değiştiriyorlar

Kış döneminde beslenme alanlarına yönelen göçmen kuşların, kıyı şeridi boyunca yer değiştirebildiği belirtilirken, Karadeniz kıyı hattındaki bu hareketlilikte Hopa’nın kuşlar açısından önemli bir konaklama ve beslenme noktası olduğu ifade ediliyor. Göç sırasında sergilenen bu senkronize uçuşların ise kuşların yön bulma, enerji tasarrufu ve sürü hâlinde hareket etme içgüdülerinin bir sonucu olduğu değerlendiriliyor.