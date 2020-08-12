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Aktüel

Karadeniz özlemini İstanbul'daki bahçesinde gideriyor

Sarıyer'deki evinin bahçesinde yetirdiği sebze ve meyvelerle ilgilenerek zamanını geçiren 58 yaşındaki Emine Çalışkan, memleketi Rize'ye duyduğu hasreti pandemi günlerinde bahçesinde zaman geçirerek unutmaya çalışıyor - Emine Çalışkan: - "Burada kendimi Rize'de hissediyorum. Rize özlemimi burada gideriyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:01:29 -
Karadeniz özlemini İstanbul'daki bahçesinde gideriyor

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - MEHMET KARA - Sarıyer'deki evinin bahçesinde yetirdiği sebze ve meyvelerle ilgilenerek zamanını geçiren 58 yaşındaki Emine Çalışkan, memleketi Rize'ye duyduğu hasreti, bahçesinde zaman geçirerek gideriyor.

Sarıyer'de yaşayan 58 yaşındaki 3 çocuk annesi Emine Çalışkan, pandemi nedeniyle dışarı çıkmaması üzerine zamanının çoğunu evlerinin bahçesinde geçiriyor.

Memleketi Rize'ye duyduğu özlemi bahçesinde meyve sebze yetiştirerek gideren Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1980'li yıllarda İstanbul'a taşındıklarını anlattı.

Sarıyer'deki bahçesinde domates, salatalık, biber, fasulye, kara lahana, mısır, patlıcan gibi birçok ürün yetiştirdiklerini dile getiren Çalışkan, çocukları ve torunlarıyla bahçede vakit geçirdiğini söyledi.

Çalışkan, bahçesinin pandemi sürecinde kendisini motive ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bahçeyle uğraşmak bana çok iyi geliyor, bir terapi gibi. Yeşil sebzemi ekiyorum, sonra komşulara hediye ediyorum. Boğaz manzarası, deniz karşımızda. Buralarla uğraşmak benim çok hoşuma gidiyor. Burası Karadeniz'e benzediği için daha çok hoşuma gidiyor. Burada kendimi Rize'de hissediyorum. Zaten Rize'ye 4-5 senedir gidemiyordum, Rize özlemimi burada gideriyorum."

Bahçenin ortasındaki karavanda yemek hazırlayıp, çay demleyen ve kendi elleriyle yaptığı çardakta oturarak mola veren Çalışkan, yaşadığı yeri Karadeniz'e benzettiğini ifade etti.


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