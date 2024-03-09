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Gündem Karadeniz havası şarkı sosyal medyayı salladı! “İstanbul’da zor durum geliyor Murat Kurum”
Gündem

Karadeniz havası şarkı sosyal medyayı salladı! “İstanbul’da zor durum geliyor Murat Kurum”

Yeniakit Publisher
2024-03-09 14:47:00 -

Grup İmera, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a özel şarkı besteledi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "Biraz da Karadeniz havası. Teşekkürler Grup İmera." notuyla hazırlanan şarkıyı paylaştı.

Şarkı sözlerinde Kurum'un seçim vaatlerine, klipte ise vatandaşlarla görüntülerine ve İstanbul'dan manzaralara yer verildi.

Grup İmera, Karadeniz müziği ve etnik müzik yapmasıyla biliniyor.

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