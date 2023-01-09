Karadeniz gazını kullanıma sunma çalışmalarında sona yaklaşılıyor

Bilgin, çalışmalarda sona yaklaşıldığının altını çizdi. Karadeniz gazını Mart 2023’te kullanıma sunma hedefi için yoğun gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Bilgin, “Faaliyetler planlandığı gibi devam ediyor. En son tesisin devreye alınmasıyla ilgili fonksiyon testleri aşama aşama uygulanıyor” diye konuştu.

Akdeniz’de bir iş planlarının olduğunu dile getiren Bilgin, “Bir sonraki hedefimizi Taşucu’nda keşif olup olmaması sonucuna göre planlayacağız. Tabii Taşucu’yla ilişkili bir şey söylemek için erken. Hedef derinliğe henüz girmedik. Sondajımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Arama faaliyetleri devam ediyor

TPAO’nun ham petrolde de gerek üretim gerek rezerv ekleme anlamında son yıllarda önemli başarılara imza attığını anlatan Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gabar Dağı’nda petrol arama çalışmalarımız şehidimizin ismiyle, bereketiyle gelişmiş olan Esma Çevik sahasında kendini gösteriyor. Yeni Esma Çevik sahaları bulunması ya da Esma Çevik’in etrafındaki benzer yapıların kazılmasıyla beraber çalışmalarımızı da yoğunlaştırıyoruz. Aslında orada yeni arama kuyusu hedeflerimiz var. Arama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem Esma Çevik sahasını geliştirmek hem de etrafındaki potansiyeli aramak için Gabar-1, Gabar-2 kuyuları, yeni arama kuyularıyla beraber bölgede varız.”

Türkiye’nin gerek ham petrolde gerek doğal gazda büyük bir enerji ihtiyacı içerisinde olduğunu aktaran Bilgin, şunları ifade etti: “Üretimimizin tüketimimizi karşılama oranı ham petrolde yüzde 10’larda, doğal gazda ise yüzde 1’lerin altında. Dolayısıyla büyük bir açığımız var. Doğal gazdaki açığımız daha büyük ve belirgin bir şekilde ortada. Türkiye’nin aslında enerji girdilerine ödediği maliyetlerden, ayağındaki prangalardan yeni keşiflerle birlikte kurtulabilme imkânı var. Türkiye’nin enerji bağımsızlığına giden yolda biz çabalarımızı yoğunlaştırdık, gayretlerimize devam edeceğiz.”

Yakında devreye alınacak

Bilgin, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nin Avrupa’nın en büyük gaz işleme tesislerinden biri olduğunu, 7/24 saat çalışarak 10 ay gibi kısa bir sürede yüzey tesisinin bu hale getirildiğini anımsattı. Birçok sistemin devreye alındığını, üst yapıda son işlemlerin yürütüldüğünü hatırlattı. Bilgin, “Türkiye’nin en büyük doğal gaz işleme tesisi çok yakın bir süreçte inşallah devreye alınacak” dedi.