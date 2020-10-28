Karadeniz gazı Tuz Gölü’nde tutulacak! Depolamada hedef 10 milyar metreküp

Ertuğrul Şahan

Aksaray temasları kapsamında Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi sahasında incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

6 Kavernaya gaz verme işlemi başladı

BOTAŞ’ın özellikle son yıllarda doğal gaz altyapısını güçlendirmek için birçok projeyi başlattığını ve bunlardan bir kısmının da hayata geçtiğini ifade eden Dönmez, şunları söyledi: “Mobil LNG gazlaştırma tesislerimiz hayata geçti. Bu tesislerin birisi İzmir’de, diğeri de Hatay Dörtyol’da. Tuz Gölü’nde 1.2 milyar metreküplük bir doğal gaz depolama projemiz var. Şimdi bu içinde bulunduğumuz mevsim itibarıyla kalan diğer 6 kavernanın da ilk gaz verme işlemlerini an itibarıyla başlatıyoruz, inşallah onlar da 2021 Nisan’a kadar dolmuş olacak. İnşallah, 2023’te 1.2 milyar metreküplük kapasiteyi 5.4 milyar metreküpe çıkartmış olacağız. Silivri’de ise şu anda mevcut haliyle yaklaşık 3 milyar metreküplük bir doğal gaz yeraltı depolamamız var. Orayı da 4.5 milyar metreküplere çıkartmış olacağız. Bu iki proje de bittiğinde Türkiye’de 10 milyar metreküplük doğal gaz depolama kapasitesine ulaşmış olacağız.” Depolama projelerinin faydalarına değinen Dönmez, “Özelikle yaz aylarında doğal gaz fiyatları özellikle spot piyasalarda nispeten daha düşük seyretmekte. O dönemde fiyat avantajını kullanmak için yazdan ucuza almış olduğumuz gazı depolayacağız. Ve vatandaşımıza daha ekonomik gazı temin etme imkânına da kavuşmuş olacağız” dedi.

52 Mağraya ulaşılacak

Tuz kayalarını eriterek oluşan mağaralar hakkında bilgi veren Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslında şu anda üzerinde bulunduğumuz bu toprağın 600 metre kadar altında tuz domları, tuz kayaları var. Biz burada teknik olarak o tuz kayalarını eriyoruz ve mağaracıklar, mağaralar oluşturuyoruz. Yaklaşık bin 500 metre kadar yerin altına iniyoruz. Her bir mağara aşağı yukarı 100 milyon metreküplük doğal gazı depolayabilecek kapasiteye sahip. İçerisine tam 60 tane Galata Kulesi alabiliyor. Bir Eyfel Kulesi yüksekliğinde çok büyük depolardan bahsediyoruz. Bunun gibi burada mevcutta 12, ilave 40’la birlikte 52 mağaraya ulaşmış olacağız. Tuz yapılarında dünyadaki en büyük, en geniş kapasiteli yer altı doğal gaz depolama kapasitesine projesine Türkiye’de biz sahip olmuş olacağız. İnşallah, 2023 itibariyle de bu çalışmayı tamamlamayı ümit ediyoruz. Burada tabi diğer bir hususta yaklaşık projenin büyüklüğü 2 milyar dolar civarında ve hemen hemen tamamına yakını da başta Dünya Bankası olmak üzere çeşitli uluslararası yatırım bankalarının finansmanıyla karşıladık. Aslında bu da bu projeye yurt dışının güvenini, Türkiye’ye olan güvenini göstermesi açısından da son derece önemli.”

Fatih sefere çıkıyor

Sakarya’daki çalışmaların devam ettiğini anlatan Dönmez, “Tuna-1 adını verdiğimiz birinci kuyu lokasyonu da tamamlandı. Şu anda Filyos’ta Fatih Sondaj Gemimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. Kasım ayının başında muhtemelen 1 veya 2 Kasım gibi de ikinci sondaj noktasına Türkali-1 adını verdiğimiz sondaj noktasına gidecek. Oradan elde ettiğimiz, ürettiğimiz gazı da biliyorsunuz 2023’ten itibaren sisteme vermeyi düşündüğümüzü ifade etmiştim. Burası da 2023 itibariyle işletmeye geçecek. Ve oradan ürettiğimiz gazın özellikle yaz aylarında tüketimin düşük olduğu anlarda bu depolarımızı da depolamış olacağız, saklamış, stoklamış olacağız” dedi.