Karadeniz fırtınası Alanya'da dindi: 1-0
Galatasaray'ı kendi evinde 4-0 yenen Trabzonspor, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.17 Eylül 2018 Pazartesi 22:15
Süper Ligin 5. haftasının kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Alanyaspor'a galibiyet getiren golü 4. dakikada Merih Demiral kaydetti.
TRABZONSPOR 7 PUANDA KALDI
Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya yükseltirken, Trabzonspor 7 puanda kaldı. Alanyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
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