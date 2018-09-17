THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Karadeniz fırtınası Alanya'da dindi: 1-0

Galatasaray'ı kendi evinde 4-0 yenen Trabzonspor, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 22:15
Karadeniz fırtınası Alanya'da dindi: 1-0

Süper Ligin 5. haftasının kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Alanyaspor'a galibiyet getiren golü 4. dakikada Merih Demiral kaydetti.

TRABZONSPOR 7 PUANDA KALDI

Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya yükseltirken, Trabzonspor 7 puanda kaldı. Alanyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 22:15
  1. Galatasaray
  2. Trabzonspor
  3. Alanyaspor
  4. Alanya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Utanç günü! İşte Adnan Menderes'in son sözleri
    1. Utanç günü! İşte Adnan Menderes'in son..
    2. Kedicikten akıl almaz Adnan Oktar..
    3. Başkandan İbrahim Üzülmez'e ağır sözler!
    4. İbrahim Kalın'dan İdlib açıklaması!
    5. Trenin çarptığı adamdan acı haber!
    6. "Yüzlerine tükürmek için gittim"
    7. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf..
    8. Facebook ve Twitter'da korkutan tuzak!..
    9. Karadeniz fırtınası Alanya'da dindi: 1-0
    10. Hazine'den 'dövizli sözleşme'..
    11. 20 yıllık savaş son buldu! Türkiye'den..
    12. Fındık atıklarıyla gelen mucize!..
    13. Kendine engel olamama hastalığı
    14. 1. Lig'de hakeme yumruk! Maç tatil..
    15. WhatsApp kullananlar dikkat! Karanlık..
    16. Vatikan o başpiskoposu men etti!
    17. Terör devleti İsrail, katil Esed..
    18. Türkiye-Rusya mutabakatına ilk tepki..
    19. Valilik açıkladı! Zehir tacirlerine..
    20. Cansu Canan Özgen Habertürk'e veda etti
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?