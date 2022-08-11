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Aktüel Karadeniz doğalgazı ne zaman kullanılacak?
Aktüel

Karadeniz doğalgazı ne zaman kullanılacak?

Karadeniz doğalgazı son durum | Karadeniz'de bulunan doğalgazın ne zaman kullanılacağı merak ediliyor. Peki, Karadeniz doğalgazının kullanımı ne zaman başlar?

Yeniakit Publisher
2022-08-11 12:48:00 -
Karadeniz doğalgazı ne zaman kullanılacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Karadeniz doğalgazı ne zaman kullanılır?

Karadeniz doğalgazı ne zaman kullanılacak?

Bakan Dönmez, “Kuyu tamamlama işlerimiz devam ediyor. Kuyu üstü işleri de var. Deniz tabanında da yaptığımız işler var. Adeta Karadeniz'in 2 bin 200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. Bir uçtan bir uca 12 kilometre diğerinden 8 kilometre bir koridorda yerin altında devasa yapıları gemilerden indiriyoruz. Sualtı robotlarıyla kuyuların başına monte ediyoruz. Hummalı bir çalışma var. 120 kilometre derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı. 2023'ün ilk çeyreğinde mart ayı içinde inşallah, bu gazı karada yakmış olacağız” dedi.

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