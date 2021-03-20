Karadeniz derbisinde düdüğe saatler kaldı! Maçı kazanan Süper Lig'e bir adım daha yaklaşacak

Samsun 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde topladığı 51 puanla ikinci sırada yer alan Yılport Samsunspor, üç maçtır galibiyet hasreti çekiyor.



Geçen hafta Altınordu deplasmanında 9 kişi kalmasına rağmen puan almayı başaran kırmızı-beyazlılar, GZT Giresunspor'u mağlup etmesi halinde ligin yeni lideri olacak.

Rakibi gibi üç maçlık kazanma özlemi bulunan GZT Giresunspor ise bu periyotta Altay, Ümraniyespor ve Bandırmaspor'a mağlup oldu.



Yeşil-beyazlılar, Samsun'da alacağı puan ya da puanlarla ilk basamaktaki yerini korumanın hesaplarını yapıyor.



Kırmızı-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Gökhan Alsan ile Nadir Çiftçi, Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.



Ligin ilk devresinde iki takım arasındaki karşılaşma golsüz sona ermişti.