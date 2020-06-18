  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karadeniz Bölgesi'ndeki 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:14:47 -
Karadeniz Bölgesi'ndeki 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

KASTAMONU (AA) - Karadeniz Bölgesi'ndeki 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Bartın, Amasya, Tokat ve Çorum'da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı