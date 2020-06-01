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Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 ilde yağış bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:21:56 -
Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 ilde yağış bekleniyor

KASTAMONU (AA) - Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 ilde, havanın, hafta sonuna kadar yağışlı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgenin bugün batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği ifade edildi.

Samsun, Kastamonu, Çorum, Ordu, Sinop, Amasya ve Tokat'ta cuma gününe kadar görülecek yağışların, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı kaydedildi.

Özellikle iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yağışlı ve serin havanın, cuma gününden itibaren bölgeyi terk edeceği ifade edildi.

Cuma gününden itibaren sıcaklıkların, bölge genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

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