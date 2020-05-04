Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri

SAMSUN (AA) - Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Samsun'da zabıta ekiplerince kent genelinde ekmek satışı yapılan yerler denetlenerek çalışanlar genel hijyen kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları konusunda uyarıldı.

Kentte belediyeler dezenfeksiyon ve rutin temizlik çalışmalarına devam etti.

Canik Belediyesi de sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri sokakları gezerek sahipsiz hayvanlara mama bıraktı.

Atakum Belediyesine bağlı Ata Çocuk Anaokulu öğretmenleri de koronavirüs ile mücadele sürecinde evinden çıkamayan çocuklara masal okuyarak belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

- Kastamonu



Kastamonu'da koronavirüsle mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor.

Kastamonu Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin pek çok noktasında dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

- Amasya

Amasya İl Özel İdaresi, kurumlara ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere başladığı maske üretim kapasitesini artırdı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, halkın sağlığını korumak için bugüne kadar 300 bin maske ürettiklerini söyledi.

İl Özel İdaresi öncülüğünde bir tekstil fabrikasında üretilen maskelerin vatandaşlara ve kurumlara ücretsiz dağıtıldığını ifade eden Acar, "Maskeler üretilip hazır hale geldikten sonra Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda kaymakamlıklar ve kurumları aracılığı ile halka ulaştırıyoruz. Maske üretimine hız kesmeden devam edeceğiz. Bu anlamlı çalışmada üretimden nakliyesine, dikiminden dağıtımına kadar tüm safhalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

- Sinop

Sinop'ta koronavirüsle mücadele kapsamında çeşitli kurumlarca yapılan çalışmalar devam ediyor.

Sinop Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ederken belediye ekipleri de kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikçe alınan kararla seyahat yasağı getirilen Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerinde ise giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. Ekipler, oluşturulan noktalarda 24 saat denetim yapıyor.

Bu arada Sinop Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı.

- Çorum

Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. İş yerlerini dezenfekte eden ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu toplu kullanım alanlarında da çalışma yapıyor.

Çorum Belediyesi tarafından vatandaşlara maske dağıtımı da devam ediyor.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek "Nano teknolojiyle pamuklu kumaştan üretilmiş, yıkanabilir 200 bin adet maskeyi evinize getiriyoruz. Kendi ürettiğimiz medikal maskeleri pazarlarımızda dağıtmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Kentte evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.



Vali Mustafa Çiftçi, kent merkezinde görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerini ziyaret ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.