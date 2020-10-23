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Aktüel Karadeniz Bölgesi ve Çankırı'da Kovid-19 denetimi yapıldı
Aktüel

Karadeniz Bölgesi ve Çankırı'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:30:15 -
Karadeniz Bölgesi ve Çankırı'da Kovid-19 denetimi yapıldı

TOKAT (AA) - Samsun, Tokat, Kastamonu, Amasya, Sinop ve Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Samsun'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri, cami ve mescit, halı saha ile spor tesisleri denetlendi.

Tokat'ta da iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde esnafa uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Kastamonu'da ise polis, jandarma ve zabıta ekiplerince organize sanayi bölgesi başta olmak üzere çok sayıda işçi çalıştıran fabrikalar ile personel servislerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tanılı olanlar ve temaslardan dolayı izolasyona tabi tutulan kişilerin evlerinde denetlenmeye devam edildiği kaydedildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kent merkezindeki berber, kuaför, güzellik salonu gibi iş yerlerine yönelik denetim faaliyetlerine katıldı.

Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla bulaş riski artan grip ve benzeri hastalıkların Kovid-19 tehlikesi ile birleşmesinin önlenmesi için tedbirlere mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hayatın her alanında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğinin altını çizen Masatlı, "Özellikle toplu alanlarda alınan tedbirlerin uygulanmasında daha dikkatli olmalıyız. Vatandaşlardan kurallara her zamanki gibi özen göstermesini, ev ziyaretleri yapmamalarını, kalabalık ortamlarda bulunmamalarını ve il dışından gelenlerle yakın temastan özenle kaçınmalarını önemle rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sinop'ta da emniyet ekiplerince izolasyon süreçlerini evlerinde geçiren kişilere yönelik denetim yapıldı.

Evlerinde ziyaret edilen vatandaşlardan 14 gün izolasyon kuralına mutlaka riayet etmeleri istendi.

Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ve beraberindekiler ise iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirerek uyarılarda bulundu.

Çankırı'da AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekiplerince Kovid-19 tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri, cami ve mescit, halı saha ile spor tesisleri denetlendi.



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