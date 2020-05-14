Karadağ'daki protestolarda 26 polis yaralandı

PODGORİCA (AA) - Karadağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak ayin yapan Ortodoks din adamlarının gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolarda 26 polisin yaralandığı, 60'ın üzerinde göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Karadağ Polisinden yapılan yazılı açıklamada, dün gece Pljevlja ve Niksic şehirlerinde düzenlenen protestolarda 26 polisin yaralandığı ve birinin hastanede tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Emniyet güçlerinin etkili ve profesyonel müdahalesiyle bu iki şehirde düzen ve huzurun yeniden sağlandığı, protestoların organizatörlerinin ve polise saldıranların en kısa zamanda adalet karşısına çıkarılacağı vurgulandı.

Açıklamada, dün birçok şehirde toplanma yasağına rağmen protestolar düzenlendiği hatırlatılarak Pljevlja ve Niksic şehirlerinde bir araya gelen kalabalığın polise taş, su şişesi ve havai fişek gibi piroteknik maddeler attığı ayrıca bazı grupların resmi araçlara zarar verdiği bildirildi.

Niksic'de 32, Pljevlja'da 9, başkent Podgorica'da 3, Andrijevica'da 5, Herceg Novi'de 1 ve Berana-Andijevica arasındaki yolu kapatan 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Karadağ'da önceki gün, Sırp Ortodoks Kilisesine (SPC) bağlı 1 piskopos ve 7 papaz hakkında salgın nedeniyle alınan tedbirlere uymayarak ayin düzenledikleri gerekçesiyle 72 saat gözaltı kararı verilmişti.



