Karadağ'da yarım milyon seçmen, yarın sandık başına gidecek

PODGORICA (AA) - KAYHAN GÜL - Balkan ülkesi Karadağ'da yaşayan yarım milyondan fazla seçmen, 30 Ağustos Pazar günü yapılacak genel seçimde sandığa gidecek.

Bağımsız Karadağ tarihinde 5. kez yapılacak genel seçimde, 541 bin 232 kayıtlı seçmen bulunduğu açıklanırken, tüm ülkenin tek bir seçim bölgesi kabul edildiği sistemde 81 sandalyeli meclise girmek için 6 ittifak ve 5 siyasi parti olmak üzere 11 liste yarışacak.

Ülkedeki seçim kanununa göre, ulusal meclise girmek için yüzde 3 seçim barajını geçmek gerekiyor.

Bu arada genel seçimin yanı sıra Kotor, Budva, Tivat, Andrijevica ve Gusinje'de yerel seçimler de aynı gün yapılacak.

Genel seçimde, ulusal meclise girmek için yarışacak ittifak ve partiler şöyle:

Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) ve Karadağ Liberal Partisinden (LPCG) oluşan "Karadağ İçin Kararlı" ittifakı, Demokrat Cephe (DF), Karadağ Sosyalist Halk Partisi (SNP), İşçi Partisi (RP), Gerçek Karadağ, Birleşmiş Karadağ, Karadağ Birleşik Emekliler ve Engelliler Partisi (PUPI), Karadağ Yugoslav Komünist Partisi (JKPCG), Sırp Radikal Partisi (SRS) ve Karadağ Emekliler, Engelliler ve Sosyal Adalet Partisinden (SPISPCG) oluşan "Karadağ’ın Geleceği İçin" ittifakı, Demokratlar, Demokratik Karadağ (DCG), Demos, Engelliler ve Emekliler Partisi (PIR) ve Yeni Sol Halk Hareketinden oluşan "Bizim Ulusumuz Barıştır" ittifakı, URA Halk Hareketi, CIVIS Seçmen Grubu, Adalet ve Barış Partisinden oluşan (SPP) "Siyahtan Beyaza" ittifakı, Arnavutların Demokrat Birliği (UDSH), Demokrat Parti (DP) ve Karadağ Demokrat Birliğinden oluşan "Oybirliği" ittifakı ve "Şimdi Zamanı" Arnavut ittifakı ile Sosyal Demokratlar (SD), Boşnak Partisi (BP), Hırvat Halk İnisiyatifi (HGI), Sosyal Demokrat Parti (SDP) ve Hırvat Reform Partisi (HRS).

- DPS 30 yıldır iktidarda

Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in liderliğini yaptığı DPS, Karadağ'da 30 yıldır iktidarı elinde tutuyor.

"Avrupa'daki en eski iktidar" olma özelliği taşıyan DPS hükümetleri, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde önemli yol katetmesinde ve NATO'ya üyeliğinde önemli rol üstlendi.

Ancak son dönemde Dini Özgürlükler Yasası nedeniyle Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC) ile hükümet arasında yaşanan sorunlar ve aylardır ülke genelinde süren protesto ayinleri sebebiyle seçimlere oldukça gergin bir ortamda giriliyor.

Genel seçimin, Djukanovic'in DPS'si ile kilisenin yanında yer alan NATO karşıtı ve Sırbistan ile bağların güçlendirilmesi taraftarı DF öncülüğündeki ittifak arasında büyük bir çekişmeye sahne olması bekleniyor.

- İçişleri Bakanlığından "seçim günü" uyarısı

Karadağ Emniyet Genel Müdürü Veselin Veljovic, seçim gününde bazı grupların olay çıkarmak istediği duyumu aldıklarını aktarırken, bazı kişi ve grupların "sandıklar kapandıktan sonra halkı sokağa dökülmeye" çağırdığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mevludin Nuhodzic de seçimlerin olaysız şekilde ve demokratik ortamda yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.