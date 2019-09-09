0553 313 94 23

Karadağ Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor

Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:24
Karadağ Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor

Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç’in yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, “Söz konusu ziyaret sırasında Bakan Darmanoviç’in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop tarafından kabulü ile Sayın Bakanımızla görüşmesi öngörülmektedir” denildi.


Açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak görüşmede, Türkiye-Karadağ ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, yeni işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, ayrıca iki aday ülkenin AB üyelik süreçleri, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanada'da Çevre Bakanı'na özel koruma verildi
    1. Kanada'da Çevre Bakanı'na özel koruma..
    2. İmamoğlu'na "israf" ayarı: Hizmet..
    3. Senet çetesinin iş yeri sahibine..
    4. Açık Hava Sinemasında ‘Bir Millet..
    5. Nadal'ın gözü tüm zamanların rekorunda
    6. Deniz Kuvvetleri personel alım..
    7. ABD’nin 18 yıl süren işgalinde 32..
    8. Rektör Çomaklı’nın İzmir’in..
    9. Yenikapı'da şov yapıyordu!..
    10. Mersin’de CHP’nin 96’ıncı kuruluş yıl..
    11. Öldü sanılan köpek hayata döndürüldü
    12. Habib Akalın’ın ’’Hatırla Ey Türk’’..
    13. Sokakta satranç var
    14. Eseler köyü içme suyu problemi çözüldü
    15. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    16. Siirt’te otomobil ile motosiklet..
    17. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    18. Hamza’nın okulunda hüzünlü ders başı
    19. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan..
    20. Tarsus Belediyesi’nden tren garında..
    21. Osmangazi’de siyah incirler yarıştı
    22. Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün..
    23. Sıfır faizli kampanyalar Eylül’de..
    24. Kayseri’de Simya Koleji dönemi başlıyor
    25. Başkentliler ‘Mor Şenlik’te buluştu
    26. Osmanlı’dan kalma geleneği yaşatıyorlar
    27. Karadağ Dışişleri Bakanı Türkiye’ye..
    28. Dorian Kasırgası şimdi de Kanada'da..
    29. Sepsisten her 4 saniyede bir kişi..
    30. Başkan Matlı Kiev`de
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!