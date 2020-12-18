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Aktüel Karadağ Başbakanı Krivokapic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisini kabul etti
Aktüel

Karadağ Başbakanı Krivokapic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisini kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-12-18 22:08:25 -
Karadağ Başbakanı Krivokapic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisini kabul etti

PODGORICA (AA) - Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da Karadağ ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Ülkede 30 Ağustos'ta yapılan seçimlerin ardından yeni hükümetin başına geçen Krivokapic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan'ı makamında kabul etti.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin, başta ekonomi, sağlık, kültür, eğitim ve turizm olmak üzere farklı alanlarda sürekli gelişmekte olan iyi ilişkilere sahip olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Krivokapic'in, Türkiye'nin salgın döneminde de Karadağ ile dayanışma içerisinde olmasından büyük mutluluk duyduğu ifade edildi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelecek dönemde geliştirileceği kaydedilen açıklamada, Büyükelçi Ozan'ın, "Karadağ, Türkiye'nin güvenlir NATO müttefiklerinden biridir, aynı zamanda Balkanlar'da barışın korunmasında kilit role sahiptir." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçi Ozan, Krivokapic ile görüşmesinin ardından, Başbakan Yardımcısı Dritan Abazovic ile de bir araya geldi.

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