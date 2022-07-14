Karaciğerinizi limonla temizleme kürü: Yorulan karaciğeri temizlemek için en ideal zaman yaz başı…

İnsan vücudunun oldukça önemli organları içerisinde yer alan karaciğer, yenilenmesi ve temizlenmesi için sağlık beslenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bununla beraber toksinleri atan bazı gıdalar, karaciğerin temizlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Peki karaciğer temizliği nasıl yapılır? Karaciğeri temizleyen ve onaran besinler nelerdir? İşte karaciğer temizliğine dair tüm ayrıntıları derledik.

Karaciğer Temizliği Nasıl Yapılır?

Karaciğer; insan yaşamı açısından oldukça önemli bir organdır. Karaciğer; insan vücudundaki zararlı bileşenlerin temizlenmesinde çok önemli olan bir organdır. Bunun yanı sıra karaciğer, insan vücudu açısından faydalı besin bileşenlerini vücudun kullanabileceği şekilde ayarlar. Karaciğer temizliğinin yapılması, bu konu açısından oldukça yararlıdır. Karaciğer temizliği ve karaciğerin yenilenmesi için uygun gıdaların tüketilmesi, sağlıklı bir şekilde beslenilmesi ve bol bol besinlerin tüketilmesi gereklidir. Bununla beraber bu besinler hakkında daha fazla bilgi vermek okurlar için yarar sağlayacaktır.

Hazırlanan şekersiz limonata, bağışıklığı da güçlendiriyor. Yaza girerken C vitamini deposu limon kürüyle karaciğeri temizlemek mümkün. Uzmanlara göre, kış aylarında yorulan karaciğeri temizlemek için en ideal zaman yaz başı…

Bunun için de C vitamini deposu limon kürü öneriliyor. Limonla yapılan detoks bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Bir yandan da karaciğer, cilt, akciğer, böbrek, bağırsaklar temizleniyor… Günde yarım limonla başlanılan detoks kürü, iki günde bir yarım limon artırılarak üç hafta sonra beş limona ulaşıyor. Üç haftadan sonra yine her gün yarım limon azaltılarak 40’ıncı günün sonunda kür bitiriliyor. Hazırlanan bir bardak limonlu su soğuk, sıcak veya ılık olarak içilebiliyor. İçine şeker konulmuyor.

Uzmanlar da limon kürünün faydalarına işaret etti: “Vücudun dostudur.”

Uzm. Dr. Ender Saraç: ''Limon sadece karaciğerin değil aslında bütün vücudun çok büyük bir dostudur. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla duyacağız. Sabahları güne limonlu ve biraz ballı ılık su ile başlamak vücudun toksinini atmaya, karaciğeri desteklemeye çok yararlı olur. Asla limon konsantrelerini değil, bizzat limonun kendisini tüketin. Eğer gastrit, ülser gibi ciddi mide asit sorunlarınız yoksa doğal C vitaminini deposu olan limonu mutlaka hayatınıza sokun.'' diyor.

Limonun çok çok az şekerli, sağlıklı bir meyve olduğunu unutmayın. Tıpkı portakal gibi, en şifalı kısmı olan beyaz iç kabuklarını da (sarı değil) katarak ara ara meyve olarak yiyebilirsiniz.

Prof. Dr. Ziya Mocan – İç hastalıkları uzmanı: ''Limonda iki faydalı ana madde var. İlki sitrik asit, metabolizmayı hızlandırıp iştahı azaltır. İkincisi potasyum, magnezyum gibi eser elementler bakımından fazla olması sayesinde vücudun bu maddelerini destekler. En önemlisi de C vitamininin yüksek olmasıdır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ama düşük tansiyonu olan kişiler dikkat etmeli. Limon suyu tansiyonu biraz daha düşürebilir.'' dedi.

Karaciğeri Temizleyen ve Onaran Besinler Nelerdir?

Karaciğeri temizleyip onaran besinler aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Brüksel Lahanası: Brüksel lahanası beslenme planlarında çok fazla yer almasa da sağlık açısından oldukça faydalı pek çok özelliğe sahiptir. İçermiş olduğu en mühim bileşen; sülfürün bir çeşidi olan glukosinolattır. Bu bileşen ise insan vücudundan zararlı bileşenleri atmaya destek olur.

- Sarımsak: Sarımsak, karaciğer işlevlerini geliştiren ve düzene sokan bir özelliklere sahiptir. Ezilerek tüketildiği zaman iltihapları gideren özelliği de bulunmaktadır. Sarımsakta yer alan alisin, antibakteriyel özelliği ile karaciğeri temizlemeye yardımcı olur.

- Elma: Elma, yüksek lif içeriği sayesinde karaciğer açısından çok yararlı bir meyve türüdür. Elmada yer alan pektin lifi, kolesterolün kontrol altında tutulmasına yardımcı olduğu gibi düşmesine de yardımcı olur. Bununla beraber vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Elmanın yeşil olanı, karaciğer açısından çok yararlıdır.

- Avokado: Avokado, dünya çapında güzellik ve sağlık adına kullanılması ile oldukça popülerdir. Sağlıklı yağın alınması adına en önemli sebze türüdür. Bununla beraber yapılan araştırmalara göre avokadonun, galaktozamin ve buna benzer maddelere karşı karaciğeri koruduğu bilinmektedir.

- Brokoli: Brokoli, karaciğerin işlevini olumsuz bir şekilde etkileyen zararlı bileşenleri yok etmeye yardımcı olur. Brokoli içerisinde yer alan kimyasallar açısından zengin olmasıyla beraber hem tansiyonu hem de kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Kanın pıhtılaşma problemini gidermeye de destek olur.

- Zerdeçal: Zerdeçal, iltihabın neden olduğu durumları yok etmeye yardımcı olur. Bununla beraber kanseri önleyen zerdeçal, karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Bu baharat, karaciğerin yenilenmesine yardımcı olarak, metabolizmanın düzenlenmesine de yardımcı olur.

- Bol Su Tüketmek: Karaciğerin temizlenmesinin ve yenilenmesinin en önemli yolu, gün içerisinde en az 6 ile 8 bardak su tüketmektir. Bunun dışında böbrek sağlığı açısından oldukça önemli olan su, vücudun her zaman nemli olmasına destek olur. Su içmek; karaciğerin temizlenmesinin en önemli yoludur.

- Üzüm: Sağlıklı karaciğer açısından oldukça önemli olan bir diğer meyve türü, üzümdür. Üzümün hem kendisi hem de çekirdeği, karaciğerin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Yapılmış olan birçok araştırma, üzüm çekirdeğinin karaciğeri temizlediğini ve oluşan zararları önlediğini belirtmektedir. Vücudun toksinlerden kurtulmasına yardımcı olan üzüm, karaciğerin temizlenmesine yardımcı olacaktır.

- Kahve: Gün içerisinde en fazla üç fincan kahve tüketmek, sağlıksız beslenmeye ve fazla alkolün neden olduğu zararlara karşı gelmektedir. Kahve; karaciğeri korur ve temizler.