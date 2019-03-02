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Karaciğer yetmezliğinde beslenmeye dikkat

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi İç Hastalıkları doktoru Mahmut Kara, Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ödem oluşması nedeniyle protein ve tuz kısıtlığı diyeti önerildiğini söyledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:18
Karaciğer yetmezliğinde beslenmeye dikkat

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi İç Hastalıkları doktoru Mahmut Kara, Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ödem oluşması nedeniyle protein ve tuz kısıtlığı diyeti önerildiğini söyledi.


Dr. Mahmut Kara, karaciğer yetmezliğinin akut ve kronik olarak ikiye ayrıldığını belirterek “Toplumumuzda sırayla saydığımızda başta ilaç zehirlenmesi, hepatit B, hepatit C, HIV ve CMV virüsü gibi viral enfeksiyonlar, otoimmun hastalıkları ve genetik olarak baktığımızda ise Wilson hastalığı ile hemokromatozis hastalıkları karaciğer yetmezliğine neden olabilir” ifadelerine yer verdi.


Karaciğer yetmezliğinin akut ve kronik klinik belirtileri olduğuna değinen Kara, “Karaciğer yetmezliğinin çeşitli ileri derece de komplikasyonları var. Karaciğer yetmezliği özofagus dediğimiz yemek borusunda varisler oluşturabilir ve buna bağlı kanamalar yapabilir yani hasta gis kanama gastrointestinal sistem kanaması bulguları ile gelebilir. Yine karaciğer yetmezliğinin amonyak toksiksine bağlı santral sinir sisteminde hasara bağlı nörotoksit ile gelir. hastalar ya da hepatik ensefalopati dediğimiz bilinç kaybı, titreme, terleme, hafızada oryantasyon bozukluğu ile gelebilir. Başka sebeplere gelince yine ileri derecede karaciğer yetmezliğinde karaciğerin fonksiyona olan albumin sentezi azaldığı için hasta iki taraflı vücudunda ödem şikâyetiyle gelebilir. Hasta göbek çevresinde ve rektal bölgede venlerin genişlemesine bağlı hemoroid veya varis semptomlarıyla da gelebilir.” şeklinde konuştu.


Dr. Kara, karaciğer yetmezliği tanısında kullanılan tedavi yöntemlerini ise şöyle açıkladı:


“Bunun için etyolojiye inmek lazım. Etyolojide yine karaciğer yetmezliğine örneğin hepatit B, hepatit C virüslerinin yeni gelişen modeliteleri ile birlikte anti-viral tedavileri var. Anti-viral tedavileri ile tedavi olunabilir. Yine hemokromatozis de demir birikimiyle karakterize bir hastalık, ona tedavide demir şelatörleri verilebilir. Ya da ilaca bağlı toksik hepatit dediğimiz akut toplu olayları ciddi bilirubin yüksekliği olabilir, bunlara plazmaferez tedavisi uygulanabilir. Wilson hastalığında vesaire bunlar yine ileri derecede karaciğer yetmezliği varsa bunlara child ve meld skoru hesaplanaraktan, Child -B ve C’nin belli bir puan üstünde olması durumunda ise karaciğer nakline kadar bu hastaların tedavisi yapılmaktadır.”


Karaciğer yetmezliği olan hastaların beslenmelerine çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Mahmut Kara, “Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ödem olduğu için bunlarda ödemi arttıracak şeyler olduğu için protein kısıtlığı, tuz kısıtlığı diyeti öneriliyor. Hastaların bu diyetlere dikkat etmesi lazım veya özofagus varisi olan hastaların ya da anti-viral tedavi alan hastaların tedavilerini hiçbir şekilde aksatmamaları gerekiyor. Hastalar bu hastalığa yakalanmadan önce birincisi genetik faktörler biliniyor ise yani aile öyküsü varsa bir kere genetik olarak taramaya gitmelidir. İkincisi toplumumuzda özellikle ilkokuldan itibaren yapılan aşılar var fakat yaptırmayan kişiler olabilir. Başta hastanın böyle viral hepatit yapacak başta olmak üzere hepatit-B, hepatit-C,HIV açısından bir tarama yapması lazım eğer aşısı yoksa veya bağışıklığı yoksa hastamızın özellikle aşı yaptırması gerekiyor.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:18
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