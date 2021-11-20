Karaciğer yağlanmasına iyi gelen çaylar

Vücudumuzdaki kanda bulunan yaşlı alyuvarları parçalar, vücut iç dengesini korur, vücutta zehirli maddeleri ve toksinleri dışarı atar. Bu görevlerin hepsini karaciğerimiz yapar.

Karaciğer yağlanması problemi yaşayanlar için çay tarifleri

-Karahindiba çayı

Karahindiba çayı, içerisinde bulundurduğu kimyasal özellikteki maddeler ile karaciğerin temizlenmesine ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Özellikle sindirim sistemi üzerinde büyük bir etkiye sahip olan karahindiba, vücutta safra oluşumunu arttırarak zararlı toksinlerin vücuttan boşaltım yolu ile atılmasını sağlar. Böylece karaciğerin görevlerinden bir tanesini yerine getirmiş olur.

-Papatya çayı

Karaciğer yağlanması problemi yaşayanlar için papatya çayı oldukça iyidir. Çünkü papatya çayı sahip olduğu enzimler ve besin değerleri ile birlikte karaciğeri onarır ve karaciğerde yer alan tüm hasarları önler. Papatya çayını günde 2 kez olmak üzere düzenli olarak tüketerek karaciğer yağlanmasını geçirebilirsiniz.

-Ada çayı

Doğal bir antibiyotik niteliğinde olan ada çayı, karaciğere iyi gelen bitki çaylarından biridir. Özellikle karaciğer yağlanmasına çok iyi gelen ada çayı, karaciğerin işlevinin bozulmamasına yardımcı olur.