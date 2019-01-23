Karaciğer yağlanması neden olur? Karaciğer yağlanması nasıl tedavi edilir?

Karaciğer yağlanması neden olur? Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanmasında yasak yiyecekler neler? Karaciğerde yağ birikmesi sonucunda gerek görülen bir diyet çeşididir. Karaciğer yağlanması diyeti, adı üzerinde karaciğerde yağlanma meydana gelmesi sonucunda gerek görülen bir diyet çeşididir. Karaciğer yağlanması meydana geldiğinde vücutta çeşitli sağlık sorunları meydana gelmektedir. Karaciğer yağlanmasının belli başlı nedenleri bulunmaktadır.

Karaciğer yağlanmasının belirtileri neler?

Karaciğer yağlanması çoğu zaman belirti göstermeden ilerleyen bir rahatsızlıktır, fakat bu hastalığın ileri evresinde hastalarda kiloda düşüş yaşanması ve halsiz ve bitkin hissetme, isteksizlik yaşama şeklinde belirtiler meydana gelebilmektedir. Öte yandan hastalığın ileriki seviyesinde karın bölgesinin sağ üst tarafından dolgunluk ve şişkinlik hissiyatının oluşmasına Karaciğer yağlanmasının teşhisinin yapılabilmesi açısından yararlanılan en temel alternatif ultrasonografidir. Bu seçenek sayesinde; hastanın sağlığını tehdit edecek ve vücuduna zarar verecek herhangi bir zararlı ışın vermeksizin, ses dalgaları üzerinden karaciğerin durumunu gözlemlenebilir. Öte yandan MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) yöntemi sayesinde de zararlı ışınlara maruz kalmaksızın karaciğerinizde yağlanma olup olmadığına dair gerekli kontrolleri yaptırabilirsiniz

*Karın ağrısı sorunuyla karşılaşılması,

*Kilo kaybının meydana gelmesi,

*Hafızada bulanıklık halinin yaşanması,

*Karın ağrısının kendini göstermesi,

*Halsiz, yorgun ve bitkin hissetmek,

*İştahsızlık durumunun oluşması.

Mevsim sebzeleri tüketin: Sağlıklı ve dengeli beslenmeyle karaciğer yağlanmasını geriye çevirmek mümkün olabiliyor. Kırmızı etten fakir, balık eti, sebze ve meyveden zengin, tahıl ve süt ürünlerini içeren ve faydası tescillenmiş Akdeniz diyetini uygulayın. Hayvansal yağlardan, işlenmiş et ürünlerinden, aşırı karbonhidrattan kaçının. Meyveleri mutlaka aşırıya kaçmadan ve posası ile birlikte tüketin. Lifli gıdalar faydalı. Tavuğu derisi ile tüketmeyin. Yemeklere lezzet vermesi için katılan krema, mayonez gibi ürünlerden, hamur işlerinden, unlu ve şerbetli tatlılardan, abur cuburdan uzak durun.

Alkolden kaçının: Karaciğere en çok zarar veren ve karaciğer yağlanmasına yol açan temel etkenlerden biri alkol. Düzenli, uzun süreli (10 yıldan fazla) ve karışık alkol türlerini kullananlarda karaciğer yağlanması ciddi boyutlara ulaşıyor. Hele bu kişilerde kilo fazlalığının da olması karaciğer için tehlike çanlarının çaldığı anlamına geliyor. Alkol sonucu vücutta biriken toksinler, karaciğer hücrelerine zarar vererek siroz oluşmasını kolaylaştırıyor; siroz ve karaciğer yetmezliği gibi ölümcül sonuçlar doğurabilecek hastalıklara neden olabiliyor. Alkolden mutlaka kaçının.

Masadan doymadan kalkın: Baharla beraber seyahatler, iş yemekleri ve sosyal etkinlikler daha da artacağından, dışarıda daha fazla yemek durumunda kalabilirsiniz. İştah açıcı ve özendirici yiyeceklere karşı koymak şüphesiz her defasında kolay olmayacak. Ancak 'bir kereden bir şey olmaz' diyerek midenizi doldurmak yerine, gerek dışarıda gerekse evde masadan doymadan kalkın.

Karaciğer yağlanması nasıl tedavi edilir?

Yağlı karaciğeri tedavi etmeye yardımcı olabilecek ilaçlara yönelik araştırmalar devam etmektedir. Tedavinin öncelikli amacı risk faktörlerinizi azaltmak için tavsiyeleri dikkate alıp uygulamaya devam etmektir. Bu öneriler genellikle şunları içerir:

– Alkollü içecekleri sınırlamak veya önlemek

– Kolesterolü kontrol altına almak, şeker ve doymuş yağ alımını azaltmak

– Kilo vermek

– Kan şekerinizi kontrol etmek

– Şişmanlık ya da sağlıksız beslenme alışkanlıkları yüzünden karaciğer yağlanması varsa, doktorunuz ayrıca fiziksel aktivitenizi artırmanızı ve diyetinize belirli gıda türlerini ortadan kaldırmanızı ya da eklemenizi önerebilir. Her gün yediğiniz kalori miktarını azaltmak, kilo vermenize ve karaciğerinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir.