Elazığ’ın minik şefleri mutfakta: Hayaller hamurla şekillendi

Elazığ'da, eğitimin sadece dört duvar arasında kalmaması vizyonuyla "Minik Şeflerimiz Mutfakta" projesi hayata geçirildi. Şehit Faruk Demir İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mutfağında ilk etkinliklerini gerçekleştirdi. Kurabiye yaparak hem eğlenen hem de deneyim kazanan miniklere İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin de eşlik etti. Şahin, "Eğitim öğretim, öğrenciler yaparak ve yaşayarak daha etkili olur," dedi.