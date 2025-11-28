  • İSTANBUL
Elazığ’ın minik şefleri mutfakta: Hayaller hamurla şekillendi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Elazığ’ın minik şefleri mutfakta: Hayaller hamurla şekillendi

Elazığ'da, eğitimin sadece dört duvar arasında kalmaması vizyonuyla "Minik Şeflerimiz Mutfakta" projesi hayata geçirildi. Şehit Faruk Demir İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mutfağında ilk etkinliklerini gerçekleştirdi. Kurabiye yaparak hem eğlenen hem de deneyim kazanan miniklere İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin de eşlik etti. Şahin, "Eğitim öğretim, öğrenciler yaparak ve yaşayarak daha etkili olur," dedi.

Elazığ'da anaokulu öğrencileri için eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşandı. Şehit Faruk Demir İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçirilen zanaat atölyeleri kapsamında düzenlenen "Minik Şeflerimiz Mutfakta" projesinin ilk ayağı için Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Elazığ'da anaokulu öğrencileri, Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Minik Şeflerimiz Mutfakta" projesi kapsamında kurabiye yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin de çocuklarla birlikte hamur açıp, kurabiye yapımına eşlik etti.

Şehit Faruk Demir İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, "Minik Şeflerimiz Mutfakta" projesinin ilk etkinliğine katıldı. Öğrenciler, öğretmenler eşliğinde önlüklerini giyip hamurlara şekil vererek kendi kurabiyelerini hazırladı. Renkli görüntülere sahne oluan etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de mutfak deneyimi yaşadı. Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin de öğrencilerle birlikte hamur açarak kurabiye yaptı. Kurabiyeler etkinlik sonunda minik şeflere ikram edildi.

Eğitim öğrencilerin yaparak, yaşayarak deneyim kazandığı ortamlarda daha etkili olduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Şahin, "Milli Eğitim Bakanlığı bünyemizde faaliyete geçirilen zanaat atölyeleri kapsamında bugün ‘Minik Şeflerimiz Mutfakta' adlı projemizin ilk ayağını gerçekleştiriyoruz. Turizm otelcilik müdürümüze, idarecilerimize, öğretmenlerimize ve bizim genç şeflerimize çok teşekkür ediyoruz. Biz özellikle şunu söylüyoruz; eğitim öğretim sadece dört duvar arasında yapılmıyor.

Eğitim öğretim, öğrenciler yaparak ve yaşayarak daha etkili ve başarılı olduğu zaman amacına ulaşıyor. Bugün anaokullarından gelen öğrencilerimiz, özellikle burada mutfaklara girdiler. Kendileri için önceden hazırlanmış materyallerle birlikte hamurlara şekil verdiler, hayallerini hamurlarla şekillendirdiler. Şu anda hepsi kendilerinin bir ürünü olan kurabiyeleri tepsilere koydular.

Birazdan bunları pişireceğiz ve kendilerine ikram edeceğiz. Biz şunu her zaman söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz; çocuklarımız sadece sınıflarda değil, çocuklarımız toplum hayatının içerisinde her alanda yer almalı" dedi.

Öğrenciler ise keyifli vakitler geçirdiklerini dile getirdiler.

