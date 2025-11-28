Bakan Fidan Alman meslektaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu

Konuşan Alman Bakan, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin, Suriye'deki etnik ve dini grupları dahil eden kapsayıcı bir siyasi süreci desteklediğini kaydetti.

Egemenlik Hakkı Suriye'ye Ait

Bakan, Suriye'nin gelecekteki organizasyon yapısına ilişkin kritik bir ayrım yaptı:

"Suriye içinde gereken her çabanın yapılması sayesinde tüm kesimlerin dahil edilmesi tabii ki önemli, ancak Suriye devletinin kendini nasıl organize ettiği tamamıyla Suriye'nin kendi egemenliğidir ve egemen hakkıdır."

Bu açıklama ile Almanya, Suriye'nin idari yapısının (federal sistem veya başka bir model) dışarıdan dayatılacak bir karar değil, tamamen Suriye'nin kendi iç dinamikleriyle belirlenmesi gerektiği mesajını verdi.

İstikrar Vurgusu

Alman Bakan, kalıcı istikrarın sadece farklı halk kesimlerinin kapsanması sayesinde mümkün olacağını düşündüklerini belirterek, siyasi iradenin bu doğrultuda olduğuna güvendiklerini ifade etti.

Bakan, uluslararası toplumun, bu kapsamlı ve zorlu süreçte Suriye'yi desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.