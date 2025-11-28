  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kırmızı bültenle aranan suçlular Türkiye'ye iade edildi! Bakan Yerlikaya: “Bir bir yakalayıp geri getireceğiz”

Fondaş medyadan ‘vicdansız aklama’

CHP’nin emanetçi lideri Özgür Özel her fırsatta milli medyayı yargılayacağız nutukları atıyor! Gazeteciyi çürütmek de küfürbazı kollamak da CHP’nin işi

Direnme hakkı mı, darbe çağrısı mı? Murat Alan'dan Cumhuriyet yazarına sert tepki

Konut seferberliğinde yeni eşik! Bakan Kurum rakamları açıkladı!

Dolandırıcılar durmak bilmiyor. 37 kişi 1,2 milyon kaptırdı Son hedefleri TOKİ

Ordularını Bayraktar TB2'lerle donattılar! Kardeş ülkede ‘Güç Günü’ kutlandı

CHP’de fırtına büyüyor! Özel’in kapısına dayanan yeni isyan gündemi sarstı!

Araçlar için el konma riskine dikkat çekilirken Ticaret Bakanlığı devreye girdi 2'nci el araçta kriz!

Mısır Türkiye’yi pas geçti rotayı Fransa’ya çevirdi
Gündem Bakan Fidan Alman meslektaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu
Gündem

Bakan Fidan Alman meslektaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı, Suriye'deki siyasi süreç ve ülkenin gelecekteki yönetimine ilişkin net bir tavır ortaya koydu. Alman Bakan, yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kürtler için bir federal sistemi desteklemediğini, bunun yerine "uluslararası tanınan sınırlar içerisinde hareket edebilecek egemen bir Suriye'yi" desteklediğini vurguladı.

Konuşan Alman Bakan, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin, Suriye'deki etnik ve dini grupları dahil eden kapsayıcı bir siyasi süreci desteklediğini kaydetti.

Egemenlik Hakkı Suriye'ye Ait

Bakan, Suriye'nin gelecekteki organizasyon yapısına ilişkin kritik bir ayrım yaptı:

"Suriye içinde gereken her çabanın yapılması sayesinde tüm kesimlerin dahil edilmesi tabii ki önemli, ancak Suriye devletinin kendini nasıl organize ettiği tamamıyla Suriye'nin kendi egemenliğidir ve egemen hakkıdır."

Bu açıklama ile Almanya, Suriye'nin idari yapısının (federal sistem veya başka bir model) dışarıdan dayatılacak bir karar değil, tamamen Suriye'nin kendi iç dinamikleriyle belirlenmesi gerektiği mesajını verdi.

İstikrar Vurgusu

Alman Bakan, kalıcı istikrarın sadece farklı halk kesimlerinin kapsanması sayesinde mümkün olacağını düşündüklerini belirterek, siyasi iradenin bu doğrultuda olduğuna güvendiklerini ifade etti.

Bakan, uluslararası toplumun, bu kapsamlı ve zorlu süreçte Suriye'yi desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü
Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

Gündem

Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

Bakan Fidan, Barrack'ı kabul etti
Bakan Fidan, Barrack'ı kabul etti

Gündem

Bakan Fidan, Barrack'ı kabul etti

AK Parti'li vekil Fırat'tan İsrailli bakana sert tepki: Hakan Fidan’ı sosyal medyada hedef almıştı
AK Parti'li vekil Fırat'tan İsrailli bakana sert tepki: Hakan Fidan’ı sosyal medyada hedef almıştı

Gündem

AK Parti'li vekil Fırat'tan İsrailli bakana sert tepki: Hakan Fidan’ı sosyal medyada hedef almıştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23