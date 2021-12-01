Karaciğer yağlanması ne iyi gelir?
Diğer bir adıyla hepatik steatoz olan karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde çok fazla yağ depolanması ve birikmesi durumudur.
Karaciğer yağlanmasından kurtulmanız için bol bol meyve ve sebze tüketiniz.
Ayrıca tam tahıl gibi sağlıklı besinler yemelisiniz. Yağ ve şekeri azaltmaya özen gösteriniz. Haftanın en az 3 ila 4 günü 30 dk. olacak şekilde yürüyüş yapınız
Karaciğer yağlanmasına iyi gelen besinler
- Limon
- Elma sirkesi
- Zerdeçal
- Karahindiba
- Yeşil çay