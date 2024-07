Karaciğer yağlanması için sadece 2 bardağı ilaç gibi! Karaciğer hastalarına "et" uyarısı: İşte bu sebeple artabilir

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Yiğit, küresel bir sağlık sorunu olarak görülen karaciğer yağlanmasının neden olduğunu, kimlerde görüldüğünü, belirtilerini ve tedavi sürecini anlattı.

Uzm. Dr. Yiğit, "Karaciğer yağlanması basitçe karaciğerinizdeki yağ oranının normalden daha fazla miktarda olması şeklinde tanımlanabilir. Artan obezite ve metabolik hastalıklar nedeniyle de her geçen gün daha fazla görülmekte olan küresel bir sağlık sorunudur.

Yağlı karaciğer hastalığı veya hepatik yağlanma olarak da duyabileceğiniz bu hastalık, karaciğerin temel hücreleri hepatositlerde yağ birikimi ile seyreder ve genellikle uzun bir süre hastalarımızda önemli bir şikayete yol açmaz" dedi.

2 YETİŞKİNDEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Güncel bir çalışmanın sonucunu da paylaşan Uzm. Dr. Yiğit, "Ülkemizde alkol ilişkili olmayan yağlı karaciğer hastalığının klinikte gördüğümüz 2 yetişkin hastamızdan birinde olabileceğine işaret etmektedir.

Çoğunlukla metabolik bir hastalığı olan fazla kilolu bireylerde rastladığımız karaciğer yağlanmasına, Tip 2 Diyabet, hipertansiyon, metabolik sendrom, kolesterol yüksekliği, insülin direnci ve kalp damar hastalıklarının da sıklıkla eşlik ettiğini görmekteyiz. Bu nedenle özellikle Tip 2 diyabetli veya prediyabetli hastalar, insülin direnci ve obezitesi olan hastaların belli aralıklarla karaciğer yağlanması açısından taranmasını ve araştırılmasını önermekteyiz" dedi.

YOĞUN ALKOL KULLANIMI ARTIRIYOR

Metabolik hastalıkların dışında karaciğer yağlanmasına nelerin sebep olabileceğini de Uzm. Dr. Yiğit, şöyle sıraladı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Yoğun alkol kullanımı, kronik viral hepatitler, doğumsal yağ metabolizma bozuklukları, kolesterol depo bozuklukları, tiroid bezinin az çalışması, hipofiz bezi yetmezliği gibi hastalıkların ve bazı ilaçların kronik kullanımı"

HALSİZLİK, BULANTI VE KUSMA YAPABİLİR

Genellikle, hastaların erken dönemde belirgin bir şikayetinin olmadığını ifade eden Uzm. Dr. Yiğit, "Ancak yağlanma ilerledikçe; hastalarda halsizlik, iştahsızlık, sağ üst karın ağrısı, bulantı, kusma ve sarılık gibi şikayetler olabilir. Karaciğer yağlanması zamanında tedavi edilmediğinde; hepatit, hepatik fibroz, siroz ve karaciğer kanseri gibi yüksek riskli hastalıkların görülme riskinde artışa yol açabilir" diye konuştu.

AEROBİK, EGZERSİZ VE KAHVE

Karaciğer yağlanmasına karşı, Uzm. Dr. Yiğit, direnç egzersizi ve kahvenin çözüm olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hastalarda yaşam tarzı değişikliği, diyet ve egzersiz ile kilo kaybı hedeflenmelidir. Ayrıca düzenli olarak haftada toplam 150 dakika yapılan aerobik veya direnç egzersizinin, günde 2 bardak kahve tüketiminin de karaciğer yağlanmasında fayda sağlayabileceği çalışmalarda görülmüştür"

Öte yandan Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özakyol, aşırı et tüketiminin karaciğer hastalarının aşırı et tüketiminden kaçınmaları uyarısında bulunmuştu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Özakyol, karaciğer hastalarının, Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketiminden kaçınması gerektiğini belirterek, bunun özellikle ileri dönem siroz hastalarında ölümcül koma tehlikesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Özakyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karaciğerin, vücut metabolizmasının sağlıklı sürdürebilmesinde büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Karaciğer hastalıklarında ve bunun en ileri hali "siroz"da normal metabolizma işleyişinde bozulmalarla karşılaşmanın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Özakyol, bundan dolayı diyet içeriğine dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Söz konusu hastalarda, et başta olmak üzere protein niteliğindeki maddelerin bağırsak bakterileri tarafından parçalanması sonucu amonyak gibi vücuda, özellikle de beyne zararlı maddelerin açığa çıkabildiğini ve "karaciğer koması" gibi riskli durumlar görülebildiğini dile getiren Özakyol, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı boyunca kırmızı et tüketiminin miktar ve sıklığı artmaktadır. Oysa ilerlemiş siroz hasta grubunda kırmızı et tüketimi haftada bir defa ile sınırlı olmalı, protein ihtiyacı daha çok nohut, mercimek gibi bakliyattan oluşan bitkisel kaynaklardan ve yoğurt, peynir gibi süt ürünlerinden karşılanmalıdır. Diyete uyulmadığı takdirde özellikle Kurban Bayramı'nda et tüketiminin artmasıyla ileri dönem siroz hastalarında ölümcül olabilecek karaciğer koması gelişebilir."

"Karaciğer koması"nın belirtileri

Karaciğer komasının belirtileri hakkında bilgi veren Özakyol, bu durumun öncelikle uykusuzluk veya sürekli uyuklamayla ortaya çıktığına işaret etti.

Müdahale edilmezse hastanın aşırı sinirli olabileceğine, sözlü ve fiziksel şiddet eğiliminin artabileceğine, çevresindekileri tanıyamayabileceğine ve en ağır tablo olan şuur kapanmasıyla karşılaşabileceğine dikkati çeken Özakyol, "Özellikle Kurban Bayramı'nda ileri dönem siroz hastalarının karaciğer koması ile hastaneye yatırılmalarında artış yaşanır. Bayram döneminde hastalar diyetlerine dikkat etmeli, et tüketiminin fazla olması durumunda da yakınları tarafından uyku değişiklikleri şeklindeki karaciğer koması öncü belirtileri takip edilmelidir" ifadesini kullandı.

Özakyol, bayramda kırmızı et tüketim miktarının artmasının, karaciğer hastalıkları dışında başka sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Tatlı gıdalar ve hamur işleri sıkça yendiğinden diyabet hastalarında kan şekeri yükselmesi ve koma hali görülebileceği uyarısında bulunan Özakyol, "Ayrıca sindirim güçlüğü, mide ağrısı ve krampları, bulantı, kabızlık, reflü gibi sindirim sistemi sorunları, kalp çarpıntısı, tansiyon yükselmesi ve uygun koşullarda saklanmayan etler yüzünden besin zehirlenmeleri gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceği için dikkatli olunmalıdır" diye konuştu.