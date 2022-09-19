Karaciğer temizleyici kürle karaciğeri güçlendirmek çok kolay: Karaciğeri onaran bitkiler!

Karaciğer nasıl güçlendirilir?

Zeytinyağı ile yapılmış sebze yemekleri, balık, salata, kuru baklagil, turp, lahana, kara lahana, brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, roka, tere, kırmızı pancar, havuç, sarımsak, limon, greyfurt, yeşilçay, zerdeçal, siyah üzüm, günde 1 avuca kadar ceviz, çiğ badem gibi çerezler örnek olarak verilebilir.

4 Malzemeli Karaciğer Temizleme İçeceği

Havuç, elma, greyfurt ve nane kullanılarak yapılan bu sağlıklı meyve suyu, karaciğer temizleyici bir içecek görevi görür ve karaciğerdeki doğal temizleme işlemini desteklemeye yardımcı olabilir.

Havuç Suyunun Faydaları

İçecekte yer alan her bir malzeme, karaciğer sağlığını arttırmada kendi rolünü oynar. Greyfurt bir besin deposudur ve karaciğerin toksinleri daha verimli bir şekilde parçalamasına yardımcı olan enzimler içerir. Havuçta bulunan karotenoid, vücuttaki oksidatif hasarı önlemeye yardımcı olur. Nane dekonjestan özelliklere sahiptir. Elmanın kabuğunda bulunan triterpenoidler karaciğer hücreleri için güçlü koruyucu etkiye sahiptir.

Bu meyve suyunun yalnızca sağlığa yararlı özellikleri yoktur, aynı zamanda oldukça iştah açıcıdır. Kahvaltıda içebilir ve gününüze sağlıklı bir başlangıç ​​yapabilirsiniz.

Karaciğer temizleyici kür: Pratik tarif

Küçük bir tencereye 1 kahve fincanı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 5 adet ince doğranmış maydanoz ve biraz limon suyu ile 1 bardak su katın. Tüm bunları blendardan 5-10 dk. boyunca, maydanoz ve sarımsaklar sıvı kıvama gelene kadar blenderdan geçirin. 15 gün boyunca her sabah bunu için.

Karaciğer yağlanması için nane kürü

Metabolizmanız ve sindiriminiz için harika etkileri vardır. 2 yemek kaşığı kuru nane yaprağı ve bir su bardağı sıcak suda 10 dakika boyunca demleyin ve ardından afiyetle tüketin.

Karaciğeri onaran besinler

Sarımsak: Karaciğer enzimlerini aktive ederek toksinlerin vücuttan atılımına destek olur.

Kımızı Pancar ve Havuç: Her ikisinde de betakaroten vardır ve karaciğer fonksiyonlarının iyileşmesini sağlar.

Elma

Brokoli ve Karnabahar

Enginar

Zerdeçal

Zencefil