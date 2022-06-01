Karaciğer nakli tarihe geçti: Hayat kurtaracak organ makinesi çığır açtı

Bir grup bilim insanı Liver4Life isimli araştırma çerçevesinde tıp tarihinde bir ilki başardı. Ekip, vücut dışında üç günlük bir saklama süresinden sonra bir insan organını hastaya nakil etmeyi mümkün kılan bir perfüzyon makinesi geliştirdi.

Araştırmacıların geliştirdiği makine, insan karaciğerleri için ideal koşulları sağlıyor. Bir pompa yedek kalp görevi görürken, bir oksijenatör akciğerler gibi davranıyor ve bir diyaliz ünitesi böbreklerin işlevlerini yerine getiriyor. Ayrıca çok sayıda hormon ve besin infüzyonu, bağırsak ve pankreasın görevlerini üstleniyor. İnsan vücudundaki diyafram gibi, makine de karaciğeri insan solunumunun ritmine göre hareket ettiriyor. Böylece makine, insan vücudunu mümkün olduğunca doğru bir şekilde taklit ediyor.

Ocak 2020'de İsviçre, Zürih’teki ortak bir araştırma ekibi, perfüzyon teknolojisinin başarısını ilk kez gösterdi. Bu makine, bir karaciğeri vücut dışında birkaç gün boyunca saklamayı mümkün hale getiriyor. İşte tıp tarihine geçen bu çalışmanın arkasında Zürih Üniversite Hastanesi (USZ), ETH Zürih ve Zürih Üniversitesi'nin (UZH) işbirliği yer alıyor.

KARACİĞER MAKİNEDE TEDAVİ EDİLDİ

Normal şartlar altında bir organ buzda veya mevcut perfüzyon makinelerinde en fazla 12 saat saklanabilir. Ancak artık bu sorun aşıldı sayılır. Yeni yayımlanan çalışmaya göre, Mayıs 2021’de İsviçre’de nakil bekleyen bir kanser hastasına 3 gün makinede saklanan karaciğer başarıyla nakledildi. Ekip, karaciğeri çeşitli ilaçlarla makinede hazırladı. İlk başta nakil için onaylanmamış olan karaciğerler ideal bir karaciğere dönüşerek nakle uygun hale getirildi.

Nakilden birkaç gün sonra hastaneden taburcu olabilen hasta şu anda iyi durumda: "Hayat kurtaran organ için çok minnettarım. Hızla ilerleyen tümörüm nedeniyle bekleme makul bir sürede karaciğer alma şansım çok azdı.” dedi.

Perfüzyon makinesinde hazırlanan ilk karaciğer nakli ile ilgili makale 31 Mayıs 2022'de Nature Biotechnology dergisinde yayımlandı.

ETH Zürih'te Makromoleküler Mühendislik Profesörü Dr. Mark Tibbitt, "Bu projede yer alan karmaşık biyomedikal zorlukları çözmeye yönelik disiplinler arası yaklaşım, tıbbın geleceğidir. Bu, hastaları tedavi etmek için yeni bulguları daha da hızlı kullanmamızı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Liver4Life projesindeki bir sonraki adım, yöntemi diğer hastalar üzerinde denemek ve güvenliğini göstermek. Ayrıca ekip, vücut dışındaki diğer karaciğer hastalıklarını ilaçlar, moleküller veya hormonlarla tedavi etmenin yollarını arıyor.