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Karacaören futbol turnuvasıyla şenlendi

Aydın’ın Yenipazar ilçesine bağlı Karacören Mahallesi’nde, ilçe genelinde dayanışma ve kaynaşmayı arttırmak amacıyla ilk kez düzenlenen halı saha turnuvası oynanan ilk maçlarla başladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:10
Karacaören futbol turnuvasıyla şenlendi

Aydın’ın Yenipazar ilçesine bağlı Karacören Mahallesi’nde, ilçe genelinde dayanışma ve kaynaşmayı arttırmak amacıyla ilk kez düzenlenen halı saha turnuvası oynanan ilk maçlarla başladı. İlk maçta ev sahibi Karacaörenspor ise rakibi Yenipazar Gençspor’u 8-3 mağlup etti.



Yenipazar’da hem sporun önemine dikkat çekmek hem de mahalleler arasında birlik ve beraberliği arttırmak amacıyla Yenipazar Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Karacören Halı Saha Turnuvası rekli bir şekilde başladı. Turnuvanın ilk karşılaşmasını Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Mehmet Sümer, Karacaören Mahalle Muhtarı ile çok sayıda seyirci izledi. Turnuvanın ilk karşılaşması olan Karacaörenspor ile Yenipazar Gençspor maçının başlama vuruşunu ise Belediye Başkanı Yüsran Erden yaptı. Büyük çekişmeye sahne olan ilk maçta ev sahibi Karacaörenspor karşılaşmayı 8-3 kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Günün ikinci maçında ise karşılıklı goller atılırken Barça Boz Boz, Koyunlar Zeybek’i son dakikalarda bulduğu gol ile 5-4 mağlup etmeyi başardı.


Turnuva ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Yüsran Erden sporun öneminden bahsederek turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar diledi. Turnuvayı tertip eden komiteyi de kutlayan Erden, bu tür turnuvalar ile dostluk ve kardeşlik bağlarının geliştiğine de dikkat çekti.



AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Mehmet Sümer de, bugüne kadar hükümet olarak spora hep destek verdiklerini kaydetti. Yenipazar’da da birçok mahalleye halı saha kazandırdıklarını da dile getiren Sümer, bu tür faaliyetler ile yapılan halı sahaların öneminin bir kez daha gün yüzüne çıktığını söyledi. Ayrıca Sümer, centilmen bir turnuva olması temennisinde bulunarak bütün takımlara başarılar diledi.



Mahalle olarak ilk kez gerçekleştirdikleri halı saha turnuvasını geleneksel hale getirmek istediklerini dile getiren Muhtar Kıroğlan ise, daha önce de buna benzer turnuvalara ev sahipliliği yaptıklarını kaydetti. Amaçlarının Yenipazar’da bu turnuva ile birlik beraberlik, dayanışma ve kaynaşmayı arttırmak olduğunu söyleyen Kıroğlan, bütün takımlara başarılar dileyip hak edenin kazandığı bir turnuva olmasını istedi.


4 ayrı grupta toplam 16 takımın yer aldığı turnuva yaklaşık 20 gün sürecek. 2 takımın gruptan çıkacağı turnuva daha sonra eleme usulüyle finallere gidecek. Turnuvada şampiyon ile ikinci ve üçüncü olan takımlara komite tarafından kupa başta olmak üzere çeşitli hediyeler verilecek.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:10
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