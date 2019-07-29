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Karacadağ Bulvarı’na hizmet eli değdi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi’nin Karayolları 9.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:31
Karacadağ Bulvarı’na hizmet eli değdi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi’nin Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak Karacadağ Bulvarı’nda yürüttüğü yol bakım çalışmaları hız kesmeden devam ederken, kent içi trafiğinde ve şehirler arası bağlantı ulaşımının sağlanmasında kritik öneme sahip olan cadde modern bir görüntüye kavuştu.


Bağlar Belediyesi’nin girişimleri sonucu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Bağlar’da yapılmasına karar verilen Karacadağ Bulvarı’ndaki yol bakım ve kaldırım çalışmalarında önemli bir aşamaya gelinirken, daha önce kullanılamaz hale gelen Sento Caddesi modern bir görüntü kazanmaya başladı. Kentin işlek caddeleri arasında yer alan ve günün belli saatlerinde trafiğin sıkıştığı Karacadağ Bulvarı’nda Bağlar Belediyesi’nin Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarda kaldırımlar bazalt taşlarıyla döşeniyor. Engelli vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için engelli tuğlalarının monte edileceği kaldırımlarda daha sonra monte edilecek ağaçlar için alanlar oluşturuluyor. Çalışmaların sonunda hem geniş ve kullanılır kaldırımlar hem de ağaçlarla beraber yeşil alanlar oluşturulması planlanıyor.



Vatandaşlar yeni görüntüden memnun


Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız olarak devam ettirdiği çalışmalarda Karacadağ Bulvarı ve Sento Caddesi’nin yeni görüntüsü çevredeki esnafların yanı sıra caddeyi kullanan sürücüleri ve vatandaşları memnun ediyor. Yapılan hizmetin değerli ve anlamlı olduğuna dikkat çeken vatandaşlar Bağlar Belediyesi yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da kent içi trafiğinde ve şehirler arası bağlantı ulaşımının sağlanmasında kritik öneme sahip olan caddenin çalışmaların tamamlanmasından sonra kente yakışan bir duruma geleceğini söyledi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile birlikte örnek bir işbirliğine imza attıklarını belirten Başkan Beyoğlu, “Ortak sevdamız, paydamız Diyarbakır ve Bağlar’dır. Vatandaşlarımızın huzurlu ve rahat bir yaşam sürdürebilmesi için çalışıyoruz. Karacadağ Bulvarı, Sento Caddesi bu güzel çalışmalarla hak ettiği görüntüyü kazanıyor. Ekiplerimiz sıcak havaya rağmen özverili bir şekilde çalışıyor. Çalışmalar bittikten sonra burada ulaşım ve trafik tamamen rahatlayacak, vatandaşlarımızın ve engelli kardeşlerimizin günlük yaşantısı çok daha ferah ve huzurlu olacak. Amacımız Bağlar’da her caddeye, her sokağa hak ettiği hizmeti götürmektir. Bu konuda oldukça kararlıyız. Çalışmalarımıza destek veren halkımıza teşekkür ediyoruz. Onların desteği bizi mutlu ediyor,kendimizi onlara hizmet etmekle sorumlu görüyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:31
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