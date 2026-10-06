Karacabey'de öldürülen Gökçe Alkan'ın annesi kızının ayrılmak istediğini söyledi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından öldürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın annesi Zeynep Alkan (53), kızının şüpheliden ayrılmak istediğini ve olayın bu nedenle yaşandığını söyledi. Acılı anne, kızının odasında boş yatağın üstünde oturup son giydiği kıyafetleri koklayarak teselli bulmaya çalışıyor.

Olay, 3 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Ormana otomobille giden Gökçe Alkan ile Mustafa B. arasında çıkan tartışma büyüyünce Mustafa B., yanındaki bıçakla genç kızın boğazını kesti. Bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu belirtilen şüphelinin, yaya olarak mahalleye gidip karşılaştığı kişilere sevgilisinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği ifade edildi.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Gökçe Alkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç kızın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verildi; Mustafa B. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Eşi Feridun Alkan'ı (53) 5 yıl önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaybettiğini, ikisi evli üç kızına hem annelik hem babalık yaptığını anlatan Zeynep Alkan, Gökçe'nin şüpheliyle 4 aydır sevgili olduğunu, ayrılmak istediği için de sürekli telefonla aranıp rahatsız edildiğini belirtti.

"Hastaneye gidince öğrendim"

Olay gecesini anlatan anne, kızının o akşam aslında evden çıkmayı düşünmediğini söyledi: "O akşam Gökçe'nin dışarı çıkmaya niyeti yoktu. O çocuk durmadan aradı, rahatsız ettiği için 'Anne hemen geleceğim. Ayrılıp, arabaları kaza yapmış, onu görüp hemen geleceğim' dedi. O sebeple çıktı... Saat 9'dan sonra benim canım sıkıldı. Kalktım, telefon ettim, açmadı. Açmayınca WhatsApp'tan da yazdım, cevap vermedi. O çocuğu da aradım, o da cevap vermedi. Sonra ablası, eniştesi aradı... Öylelikle öğrendim, hastaneye gidince öğrendim."

Kızından geriye yalnızca eşyalarının kaldığını söyleyen Zeynep Alkan, "Benim güzel yavrum gitti... Ben de adalet istiyorum. Kızların canı yanmasın. Benim canım yandı, başka annelerin de canı yanmasın. Söyleyecek kelime bulamıyorum, ağzım düğümleniyor. Bununla yatıyorum, bununla kalkıyorum" dedi.

"Kardeşimi vahşi bir şekilde katletti"

Gökçe Alkan'ın kız kardeşi Özge Alkan Diğrenci (32), kardeşinin kimseye zararı dokunmayan, merhametli ve hayat dolu bir genç kız olduğunu dile getirdi. Diğrenci, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bulacağına da eminim. Kardeşimi vahşi bir şekilde katletti" ifadelerini kullandı.

Enişte Evren Diğrenci (32) ise "Ben kesinlikle adalete güveniyorum ama kısasa kısas gelmesini istiyorum. Benim kardeşim gitti, bizim ailemizin çok canı yandı... Her şekilde arkasında duracağız kardeşimizin" diye konuştu.

"Hiçbir Gökçe daha ölmesin"

Gökçe Alkan'ın diğer eniştesi Gökhan Akbay (32) da şüpheliye emsal bir ceza verilmesini talep etti: "En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum. Sadece bu Gökçe için değil, diğer ölen kadınlarımız için de istiyoruz bunu... Bu verilen cezanın o kadar büyük olmasını istiyoruz ki hiç kimse bir kadına bırak öldürmeyi, el bile kaldıramasın istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Adalet Bakanlığına da çağrımız budur... Biz Gökçe'mizi kaybettik, bu acıyı yaşadık, başka aileler yaşamasın. Hiçbir Gökçe daha ölmesin."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şüpheli Mustafa B.'nin ifadesinin, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından alınacağı bildirildi.