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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Tedbirlerinizi alın diyerek uyarı yayınladılar Neredeyse çöpe atıyordu... 90 yıllık saati satmaya kalkıştı: Servet ödendi, şaşkına döndü Günde 4 bardak matcha çayı içiyordu: Belirtiler alarm verdi! O sorunu görenler inanamadı... Bakın neler çıktı Sakarya'da faiz çetesine darbe! Tefecilerin evinden senet koçanları ve cephanelik çıktı Fındık üreticisi TMO’ya yöneldi: Alım noktalarında yoğunluk arttı Bu köfteyi lokum gibi yapan bir kaşık maden suyu! Bu işi kolaylastiran pratik bilgi: Tamamen etkiliyor Borsa İstanbul günü böyle tamamladı Eskişehir çevreyolunda feci kaza! Takla atan otomobilin altına konulan kazık dikkat çekti Takviye arama! Bugün ne pişirsem derdine son: Fit puding tarifi! Ünlü şeflerin sırrı: Sıra dışı taktik bu...
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Günde 4 bardak matcha çayı içiyordu: Belirtiler alarm verdi! O sorunu görenler inanamadı... Bakın neler çıktı

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Günde 4 bardak matcha çayı içiyordu: Belirtiler alarm verdi! O sorunu görenler inanamadı... Bakın neler çıktı

Son yıllarda özellikle sosyal medyada popülerliği hızla artan matcha, sağlıklı yaşamın sembollerinden biri haline geldi. İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki Isabella Wilson'ın yaşadığı o sorun popüler içecekle ilgili dikkat çekici bir tabloyu ortaya çıkardı. Genç kadın, bir yıl içinde yaklaşık 2 bin sterlin harcadığı alışkanlığı nedeniyle bakın neler oldu...

#1
Foto - Günde 4 bardak matcha çayı içiyordu: Belirtiler alarm verdi! O sorunu görenler inanamadı... Bakın neler çıktı

İngiltere'nin Bolton kentinde yaşayan Isabella Wilson, matcha ile ilk kez 2024 yazında bir arkadaşının içeceğinden tadınca tanıştı. İlk başta tadını çok da beğenmeyen Wilson'ın tüketimi kısa sürede kontrolden çıktı. Önceleri haftada birkaç kez matcha içen genç kadın, zamanla günde birden fazla bardak tüketmeye başladı. Bir kafede çalışmaya başlaması da alışkanlığını artırdı. İş yerinde ücretsiz olarak matcha içebilen Wilson, eve gittikten sonra da içmeye devam etti. Bir süre sonra günde dört bardağa kadar matcha tüketen genç kadının günlük kafein alımının yaklaşık 400 miligrama ulaştığı belirtildi.

#2
Foto - Günde 4 bardak matcha çayı içiyordu: Belirtiler alarm verdi! O sorunu görenler inanamadı... Bakın neler çıktı

"BİR SONRAKİ MATCHAYI DÜŞÜNÜYORDUM" Wilson, alışkanlığının zaman içinde yalnızca bir içecek tüketmekten çıkıp zihnini sürekli meşgul eden bir davranışa dönüştüğünü anlattı. Genç kadın, bir matchayı içerken bile bir sonraki matchayı düşündüğünü ve bunun kendisini korkutmaya başladığını söyledi. Matcha ihtiyacını karşılamak için internet üzerinden toz matcha satın almaya başlayan Wilson, bir süre sonra evinde sürekli ürün bulundurmak için farklı satıcılardan alışveriş yaptığını belirtti. Marketlerden de yaklaşık 10 sterlinlik matcha paketleri alan genç kadın, zamanla bu alışkanlığın maddi yükünü de hissetmeye başladı.

#3
Foto - Günde 4 bardak matcha çayı içiyordu: Belirtiler alarm verdi! O sorunu görenler inanamadı... Bakın neler çıktı

Aşırı tüketim döneminde Wilson'ın yaklaşık 12 kilogram aldığı ve kendisini genel olarak kötü hissetmeye başladığı aktarıldı. En dikkat çekici şikayetlerinden biri ise şiddetli baş ağrılarıydı. Gün boyu süren migren benzeri ağrılar nedeniyle bazen karanlık bir odada oturmak zorunda kaldığını söyleyen Wilson, baş ağrılarının uyuduktan sonra bile geçmediğini anlattı. Bunun yanında baş dönmesi, bulanık görme, odaklanma güçlüğü ve zihinsel bulanıklık yaşadığını belirten genç kadın, zaman zaman kusmaya da başladığını söyledi. Wilson, yaşadığı belirtileri anlatırken hareket ettiğinde başının içinde rahatsız edici bir his oluştuğunu ve zaman zaman görüşünün daraldığını ifade etti.

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Foto - Günde 4 bardak matcha çayı içiyordu: Belirtiler alarm verdi! O sorunu görenler inanamadı... Bakın neler çıktı

AKNE VE KİLO ARTIŞI DA ORTAYA ÇIKTI Genç kadının yaşadığı sorunlar yalnızca baş ağrılarıyla sınırlı kalmadı. Wilson, bu dönemde cildinde belirgin şekilde akne oluştuğunu ve vücudundaki değişimin kendisini psikolojik olarak da etkilediğini söyledi. Bir süre sonra yaşadığı belirtilerin nedenini sorgulamaya başlayan Wilson, sosyal medyada aşırı matcha tüketimi nedeniyle hastaneye kaldırılan bir kişinin videosunu gördü. Bu videonun ardından kendi tüketim alışkanlığı ile yaşadığı şikayetler arasında bağlantı kurmaya başladı. MATCHAYI AZALTINCA ŞİKAYETLERİ HAFİFLEDİ Ocak ayında matcha tüketiminin kendisini etkiliyor olabileceğini düşünmeye başlayan Wilson, birkaç ay içinde içeceği ciddi şekilde azaltmaya karar verdi. Mart ayına gelindiğinde tüketimini haftada yalnızca iki bardağa kadar düşüren genç kadın, kısa süre içinde vücudunda değişiklikler fark ettiğini söyledi. Wilson'ın anlatımına göre matchayı azaltmasının ardından akneleri gerilemeye, baş ağrıları ve zihinsel bulanıklığı hafiflemeye başladı. Aynı zamanda kilo vermeye başladığını ve sürekli yaşadığı mide bulantısının azaldığını belirtti.

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Foto - Günde 4 bardak matcha çayı içiyordu: Belirtiler alarm verdi! O sorunu görenler inanamadı... Bakın neler çıktı

AZALTIRKEN YOKSUNLUK BELİRTİLERİ YAŞADI Matcha tüketimini bırakmaya çalışırken bu kez farklı bir süreçle karşılaştığını belirten Wilson, baş dönmesi yaşadığını ve zihninin sürekli yeniden matchaya yöneldiğini söyledi. Bugün ise matchayı çok daha nadir tükettiğini belirten genç kadın, özellikle sosyal medyada içeceğin yalnızca 'sağlıklı ve masum bir içecek' olarak sunulmasının yanlış bir algı oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu. Wilson, matchanın kendisi için bir dönem "her şeyi düzeltecek sihirli bir içecek" gibi görüldüğünü, ancak aşırı tüketiminin kendisinde ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti. MATCHA GERÇEKTEN MASUM MU? Matcha, yeşil çay yapraklarının öğütülmesiyle elde edilen ve son yıllarda özellikle sosyal medyada 'temiz yaşam' trendleriyle birlikte popülerleşen bir içecek. Ancak içerdiği kafein miktarı kullanılan matchanın türüne ve miktarına göre değişebilir. İngiltere'de yapılan tüketici araştırmalarında bazı kafelerde satılan matchaların bir shot espressodan daha fazla kafein içerebildiğine dikkat çekildi. Uzmanlar ise yüksek miktarda kafein tüketiminin bazı kişilerde baş ağrısı, huzursuzluk, çarpıntı ve kaygı gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Matchanın içerdiği polifenoller nedeniyle demir emilimini etkileyebileceğine yönelik değerlendirmeler de bulundu. Bu nedenle özellikle çok miktarda tüketen kişilerin yalnızca sosyal medyada paylaşılan 'sağlıklı içecek' imajına bakarak tüketim miktarını artırmaması önem taşıyor.

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