Günde 4 bardak matcha çayı içiyordu: Belirtiler alarm verdi! O sorunu görenler inanamadı... Bakın neler çıktı

AZALTIRKEN YOKSUNLUK BELİRTİLERİ YAŞADI Matcha tüketimini bırakmaya çalışırken bu kez farklı bir süreçle karşılaştığını belirten Wilson, baş dönmesi yaşadığını ve zihninin sürekli yeniden matchaya yöneldiğini söyledi. Bugün ise matchayı çok daha nadir tükettiğini belirten genç kadın, özellikle sosyal medyada içeceğin yalnızca 'sağlıklı ve masum bir içecek' olarak sunulmasının yanlış bir algı oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu. Wilson, matchanın kendisi için bir dönem "her şeyi düzeltecek sihirli bir içecek" gibi görüldüğünü, ancak aşırı tüketiminin kendisinde ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti. MATCHA GERÇEKTEN MASUM MU? Matcha, yeşil çay yapraklarının öğütülmesiyle elde edilen ve son yıllarda özellikle sosyal medyada 'temiz yaşam' trendleriyle birlikte popülerleşen bir içecek. Ancak içerdiği kafein miktarı kullanılan matchanın türüne ve miktarına göre değişebilir. İngiltere'de yapılan tüketici araştırmalarında bazı kafelerde satılan matchaların bir shot espressodan daha fazla kafein içerebildiğine dikkat çekildi. Uzmanlar ise yüksek miktarda kafein tüketiminin bazı kişilerde baş ağrısı, huzursuzluk, çarpıntı ve kaygı gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Matchanın içerdiği polifenoller nedeniyle demir emilimini etkileyebileceğine yönelik değerlendirmeler de bulundu. Bu nedenle özellikle çok miktarda tüketen kişilerin yalnızca sosyal medyada paylaşılan 'sağlıklı içecek' imajına bakarak tüketim miktarını artırmaması önem taşıyor.