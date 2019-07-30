Karacabey Ihlamur Festivali başlıyor

Karacabey Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ihlamur Festivali, bu yıl 2-3-4 Ağustos tarihlerinde Yeniköy’de gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek olan festivalde her akşam farklı sanatçılar yer alacak. Festival açılışında sahneye Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar çıkacak.

Festivale tüm bölge halkını davet eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Değerlerimize dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerimizden birisi de Ihlamur Festivali. 3 gün sürecek festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

İlçenin sahip olduğu birbirinden eşsiz değerlerin, Bursa ve ülkemiz gündemine taşınması hedefiyle hayatın her alanına yönelik ciddi atılımlara imza atan Karacabey Belediyesi, ilçenin tanıtım etkinliklerinde hız kesmiyor. Karacabey Belediyesi tarafından tatil bölgesinin değerlerine dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenen Ihlamur Festivali, bu yıl 2-3-4 Ağustos tarihlerinde Yeniköy Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında gün boyu meydanda kurulacak ve bölge halkı tarafından açılacak olan stantlarda, başta yerel ürünler olmak üzere hediyelik eşyalar da satışa sunalacak. Ayrıca çocuklar için 3 gün boyunca Survivor parkurları ile eğlenceli aktiviteler yer alacak. Diğer yandan gün boyu Dj Ali Toprak’ın renkli showları ile müzik dinletileri de Karacabeyliler’le buluşacak.

Eğlenceli sunumlar ve sohbetler olacak

Etkinlik çerçevesinde 2 Ağustos Cuma akşamı ilk olarak sahneye saat 20.00’da Büyükşehir Çalgıcı Mektebi çıkacak. Aynı gün saat 21.00’da ise renkli sahne performansları ile izleyicilerini eğlendiren Doğukan Alsay yer alacak. Alsay, canlı performansının yanı sıra eğlenceli sunumları ve sohbetleri ile izleyenlere farklı bir show sunacak.

3 Ağustos Cumartesi akşamı da festival açılış töreni gerçekleştirilecek. Saat 20.00’da Büyükşehir Bando Takımı’nın gösterileri ile başlayacak programda açılış konuşmalarının ardından sosyal medyada yaptığı eğlenceli videolarla fenomen olan Taklitman Mehmet Dindar sahne alacak. Son olarak sahneye Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar çıkacak. Etkinliğin 4 Ağustos Pazar gününe denk gelen son gününde ise Türk Halk Müziği konseri yazlıkçılarla buluşacak.

Gün boyu aktivite

Festivalde gün boyunca Boğazköy, Bayramdere ve Kurşunlu Mahalle sakinleri tarafından başta kendi bahçe ürünleri olmak üzere yöresel ürünler ve hediyelik eşyaların satışa sunulacağı “Köylü Pazarı” kurulacak ve bölge üreticisinin ürünleri tüketicilerle buluşturulacak.

Etkinlik alanında kumsala çocuklar ve gençler için iki ayrı kategoride survior parkuru kurulacak. Parkurda gençler yeteneklerini sergileyerek birbirleri ile oyunlar oynayabilecek. Ayrıca gün boyu DJ Ali Toprak eğlenceli sahne şovu ve performansı ile gençlere dolu dolu bir gün yaşatacak.

Başkan Özkan’dan davet

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, festivale tüm bölge halkını davet ederek, “Yemyeşil ıhlamur ormanlarının Marmara denizine kavuşma noktasında bulunan yazlık tatil bölgemizde, ıhlamur başta olmak üzere defne ve kestane önemli yöresel ürünlerimizden. Bunun yanında Longoz Ormanı, Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi, Asırlık Çınar Ağaçları ve mesire alanları ile bölge turizmine yeni bir soluk olan değerlerimiz de yine bu bölgede yer alıyor. İşte bu değerlerimize dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerimizden birisi de Ihlamur Festivali. 3 gün sürecek festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.