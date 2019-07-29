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Karacabey Belediyespor’a 3 transfer birden

TFF 3.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:43
Karacabey Belediyespor’a 3 transfer birden

TFF 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor, Gölcükspor’dan stoper Onur Özcan, Artvin Hopaspor’dan stoper Rasimcan Değirmenci ve Nazilli Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Said Can Açıkalın ile sözleşme imzaladı.


Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, 3 transfer yaparak kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi. Koçak, "Kadromuzu 3 transferle güçlendirdik. Yeni aldığımız oyuncularla 1 yıllık sözleşme imzaladık. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız ligde üst sıralarda yer almak" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:43
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