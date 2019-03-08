Karacabey Belediyespor taraftarından baklavalı destek Karacabey Belediyespor taraftar grubu Akıncılar, TFF 3.

Karacabey Belediyespor taraftar grubu Akıncılar, TFF 3. Lig’de pazar günü Payasspor deplasmanına çıkacak olan futbolculara, baklava ikram ederek moral verdi.

TFF 3. Lig 3. Grup 26. hafta maçında 10 Mart Pazar günü oynayacağı Payasspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Karacabey Belediyespor’u, taraftarı yalnız bırakmadı. Tesislerde antrenmanı izleyerek takımlarına moral veren Akıncılar taraftar grubu, futbolculara ve teknik heyete baklava ikramında bulundu.

Akıncılar tribün liderlerinden Ersel Güldal, futbolculara ve teknik heyete güvendiklerini dile getirerek galibiyetle döneceklerine inançlarının tam olduğunu söyledi.

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