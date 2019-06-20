Karacabey Belediyesi’nden robotik kodlama atölyesi

Karacabey Belediyesi’nin eğitime desteği sürüyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Adnan Menderes Ortaokulu’nda robotik kodlama atölyesi kurulmasına karar verildiğini açıklayarak, “Bütün ilçe okullarına hizmet vermesi hedeflenen atölyede kodlama üzerine tespitler ve deneyler yapılabilecek” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe okullarının tamamının yararlanacağı robotik kodlama atölyesi kurulacağının müjdesini verdi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ve Adnan Menderes Ortaokulu Müdürü Oktay Köseoğlu ile bir araya gelen Başkan Ali Özkan, eğitime büyük önem verdiklerini söyledi. Bu doğrultuda çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Özkan, “Gelen talep doğrultusunda ilçemize bağlı olan Adnan Menderes Ortaokulu’nda robotik kodlama atölyesi kurulmasına karar verildi. Kurulacak olan ve tüm ilçe okullarına hizmet vermesi hedeflenen sınıfta kodlama üzerine tespitler ve deneyler yapılabilecek. Gerekli olan cihazlar belediyemiz tarafından alınacak” dedi.

Eğitimi ve teknolojiyi önemsediklerinin altını çizen Özkan, bu alanlarda projeler geliştirmeyi sürdüreceklerini kaydetti. Özkan, Adnan Menderes Ortaokulu’na kuracakları robotik kodlama atölyesi ile öğrencilerin cihaz kodlama ve bunu geliştirme imkânlarını ferdî olarak yapmaya başlayacaklarını dile getirerek, “Bu atölyenin eğitime ve gelişmekte olan teknloji çağına uyum sağlamamamızda büyük katkısı olacak. İlçemizin ilk robotik kodlama atölyesinin öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dinginde, çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dingin, “Hem fizikîşartları, hem de mevkii itibariyle Adnan Menderes Ortokulu’muzda kurulacak olan bu atölye, bütün ilçe okulları tarafından kullanılacak. Bu sayede robotik kodlama konusunda öğrencilerimize farklı bir uygulama başlatmış olacağız” dedi.

Eğitime verilen desteğin önemine vurgu yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise Başkan Özkan ve Dingin’i tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Diğer yandan Karacabey Belediyesi geçtiğimiz yıl kendi bünyesinde kurduğu Tekno Çocuk Sınıfı ile ilçe öğrencilerini robotik kodlama ile tanıştırmış ve yaptıkları faaliyetlerle adından söz ettirmişti. Belediye bu yıl attığı adımla ilçe öğrencilerinin robotik kodlamayı ders olarak görmesini sağlayacak.